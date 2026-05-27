Константин Бутаков и Маргарита Родина
18+
О концерте

Стендап-комики на Петровке

В клубе «Stand Up Store Moscow» на Петровке, 21, вас ждут два талантливых комика: Константин Бутаков и Маргарита Родина.

Константин Бутаков: юмор о жизни

Константин Бутаков зарекомендовал себя в мире стендапа благодаря своему остроумному подходу к темам возраста и семейных отношений. Он также известен благодаря участию в популярных шоу «Открытый микрофон» и «Stand Up» на ТНТ. Его стиль сочетает в себе наблюдательность и иронию, что делает его выступления особенно увлекательными.

Маргарита Родина: непередаваемые бытовые ситуации

Маргарита Родина привносит в стендап-сцену свежий взгляд на личные и бытовые истории. Ее выступления охватывают такие темы, как «Забавные истории после секса» и «Про деменцию и расставание с мужчиной». Она умеет превращать обычные моменты в смешные и запоминающиеся произведения искусства.

Формат и аудитория

Мероприятие проходит в формате стендап-шоу и предназначено для зрителей старше 18 лет. Это отличная возможность для желающих получить новые перспективы на повседневные ситуации через призму юмора.

Май
27 мая среда
21:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2150 ₽

