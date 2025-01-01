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Билеты
Константин Бутаков и Маргарита Родина
Билеты от 2000₽
Киноафиша Константин Бутаков и Маргарита Родина

Константин Бутаков и Маргарита Родина

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап концерт Константина Бутакова и Маргариты Родиной в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальное событие — стендап концерт, который состоится в популярном клубе Stand Up Store Moscow. На одной сцене встретятся два ярких представителя комедийного жанра: Константин Бутаков и Маргарита Родина.

О выступлении

Константин Бутаков — известный комик, который стал популярным благодаря своим остроумным шуткам и умению находить смешное в повседневной жизни. Его выступления всегда полны энергии и положительных эмоций.

Маргарита Родина — талантливая комедиантка, обладающая уникальным стилем и способностью затрагивать самые актуальные темы. Ее юмор привлекает зрителей своей искренностью и глубоким пониманием женской природы.

Место проведения

Stand Up Store Moscow — это одно из самых известных мест для любителей комедии в столице. Уютная атмосфера и отличное обслуживание сделают ваш вечер незабываемым. Адрес: ул. Тверская, 12.

Билеты

Билеты уже в продаже! Вы можете приобрести их как на официальном сайте клуба, так и в кассах. Рекомендуем бронировать заранее, так как мест может не хватить!

Не пропустите шанс провести вечер в компании лучших комиков страны. Ждем вас на стендап концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
22:00 от 2000 ₽

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