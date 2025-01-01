Стендап концерт Константина Бутакова и Маргариты Родиной в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на уникальное событие — стендап концерт, который состоится в популярном клубе Stand Up Store Moscow. На одной сцене встретятся два ярких представителя комедийного жанра: Константин Бутаков и Маргарита Родина.

О выступлении

Константин Бутаков — известный комик, который стал популярным благодаря своим остроумным шуткам и умению находить смешное в повседневной жизни. Его выступления всегда полны энергии и положительных эмоций.

Маргарита Родина — талантливая комедиантка, обладающая уникальным стилем и способностью затрагивать самые актуальные темы. Ее юмор привлекает зрителей своей искренностью и глубоким пониманием женской природы.

Место проведения

Stand Up Store Moscow — это одно из самых известных мест для любителей комедии в столице. Уютная атмосфера и отличное обслуживание сделают ваш вечер незабываемым. Адрес: ул. Тверская, 12.

Билеты

Билеты уже в продаже! Вы можете приобрести их как на официальном сайте клуба, так и в кассах. Рекомендуем бронировать заранее, так как мест может не хватить!

Не пропустите шанс провести вечер в компании лучших комиков страны. Ждем вас на стендап концерте!