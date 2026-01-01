Оповещения от Киноафиши
Константин Бутаков и Лена Новикова
Билеты от 2150₽
18+
Возраст 18+
О концерте

Лучшие шутки от Константина Бутакова и Елены Новиковой в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на совместный концерт двух ярчайших представителей стендап-комедии — Константина Бутакова и Елены Новиковой. В течение полтора часа вы сможете насладиться их лучшими шутками, которые не оставят равнодушными даже самых скептически настроенных зрителей.

Константин Бутаков получил широкую известность благодаря участию в телепроекте Открытый Микрофон на ТНТ. Его юмор сочетает в себе иронию и тонкий сарказм. Елена Новикова — также талантливый комик, яркая личность, обладающая уникальным стилем подачи материала.

Концерт состоится в Stand Up Store Moscow, уютном и атмосферном месте, идеально подходящем для вечернего отдыха с хорошим юмором.

Не упустите возможность провести вечер в компании лучших комиков страны! Спешите за билетами — количество мест ограничено.

Купить билет на концерт Константин Бутаков и Лена Новикова

Помощь с билетами
Март
25 марта среда
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2150 ₽

