Константин Бутаков и Лена Новикова

Лучшие шутки от Константина Бутакова и Елены Новиковой в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на совместный концерт двух ярчайших представителей стендап-комедии — Константина Бутакова и Елены Новиковой. В течение полтора часа вы сможете насладиться их лучшими шутками, которые не оставят равнодушными даже самых скептически настроенных зрителей.

Константин Бутаков получил широкую известность благодаря участию в телепроекте Открытый Микрофон на ТНТ. Его юмор сочетает в себе иронию и тонкий сарказм. Елена Новикова — также талантливый комик, яркая личность, обладающая уникальным стилем подачи материала.

Концерт состоится в Stand Up Store Moscow, уютном и атмосферном месте, идеально подходящем для вечернего отдыха с хорошим юмором.

Не упустите возможность провести вечер в компании лучших комиков страны! Спешите за билетами — количество мест ограничено.