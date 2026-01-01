Константин Большаков. Стендап «Сыночка Корзиночка»

Константин Большаков: Стендап-концерт в Coin Event Hall

Константин Большаков — известный стенд-ап комик и участник шоу «КОМЬЮНИТИ» представит свой новый концерт «Сыночка Корзиночка». Это яркое событие погрузит зрителей в мир отношений между мужчинами и женщинами. Константин задействует остроумный юмор, чтобы рассмотреть вопросы, кто кому должен и каковы стереотипы о современных "сыночках".

Место проведения

Концерт пройдет в Coin Event Hall, расположенном в самом сердце Москвы, на Пятницкой улице, рядом с метро Добрынинская. Это заведение славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком. Здесь часто выступают лучшие комики страны, такие как Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Ирина Мягкова. Coin Event Hall — это не просто место для шуток, но и пространство, где артисты проводят свои первые сольные концерты и записывают великолепные выступления.

Уютная атмосфера

Зрители оценят богатый выбор напитков и блюд, что делает каждое посещение особенно приятным. К тому же, благодаря быстрому обслуживанию, каждый сможет насладиться атмосферой концерта на полную катушку. Говоря о популярности заведения, стоит отметить, что были случаи, когда зрители посещали концерты по восемь раз за месяц!

Что нужно знать

Бар и кухня работают на протяжении всего мероприятия. Для того чтобы избежать задержек с заказами, рекомендовано приходить не позднее, чем за 30 минут до начала концерта. Сбор гостей начнется в 18:30, а сам концерт начнется в 19:00. Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком, и количество гостей не должно превышать установленное количество мест.

Здесь вас ждет вечер, полный искрометного юмора и актуальных тем! Не пропустите возможность посмеяться и получить заряд бодрости вместе с Константином Большаковым!