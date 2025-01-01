Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Консилиум
Киноафиша Консилиум

Консилиум

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Консилиум: театр смеха и медицины

«Консилиум» — это развлекательно-медицинское шоу, которое объединяет практикующих врачей и комиков, чтобы обсуждать важные медицинские вопросы простым и доступным языком. Шоу направлено на то, чтобы развеять мифы о медицине и сделать ее более понятной для широкой аудитории.

Уникальный формат

На сцене «Консилиума» каждый зритель станет свидетелем необычного взаимодействия между медиками и комиками. Обсуждения проходят в формате увлекательного диалога, где юмор помогает разрядить атмосферу и привлечь внимание к серьезным темам.

Что ожидать от выступления?

Зрителям предлагаются интересные факты о здоровье, различные медицинские советы и даже советы по профилактике заболеваний. Ведущие шоу отвечают на вопросы зрителей, что создает непосредственную связь и делает каждое выступление уникальным.

Не упустите возможность

Это шоу — отличная возможность не только узнать много нового о здоровье, но и весело провести время. Участие врачей помогает разъяснить сложные медицинские термины и вопросы, делая их понятными для всех присутствующих. «Консилиум» обещает стать не только источником знаний, но и настоящим праздником смеха.

Приглашаем всех, кто интересуется здоровьем и медицинскими вопросами, на это уникальное представление!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 18 сентября
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
19:30 от 500 ₽
Нижний Новгород, 2 октября
Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
19:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Парад звезд 80-х
6+
Поп Эстрада
Парад звезд 80-х
7 ноября в 19:00 ДК ГАЗ
от 1200 ₽
Илья Соболев
18+
Юмор
Илья Соболев
2 октября в 19:00 МТС Live Холл Нижний Новгород
от 1800 ₽
Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»
0+
Живая музыка
Мультимедийный концерт «Миры Миядзаки»
9 декабря в 21:00 ДК ГАЗ
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше