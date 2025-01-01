«Консилиум» — это уникальное развлекательно-медицинское шоу, в котором практикующие врачи и комики объединяют свои усилия, чтобы обсудить важные медицинские вопросы простым и доступным языком. В этом выпуске на сцену выйдет врач-офтальмолог, который поделится ценными советами о здоровье глаз.
На встрече мы обсудим:
Знаете ли вы, что долгосрочное использование гаджетов может привести к синдрому сухого глаза? Или что неправильное ношение контактных линз увеличивает риск инфекций? На шоу «Консилиум» вы получите исчерпывающую информацию, чтобы защитить свои глаза и сохранить их здоровье.
Не упустите возможность пообщаться с экспертом и задать интересующие вас вопросы. «Консилиум» — это не только полезная информация, но и отличный способ провести время с пользой и удовольствием!