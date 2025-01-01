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Консилиум
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Консилиум

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Откройте глаза на здоровье с развлекательным шоу «Консилиум»

«Консилиум» — это уникальное развлекательно-медицинское шоу, в котором практикующие врачи и комики объединяют свои усилия, чтобы обсудить важные медицинские вопросы простым и доступным языком. В этом выпуске на сцену выйдет врач-офтальмолог, который поделится ценными советами о здоровье глаз.

Что вас ждет на шоу?

На встрече мы обсудим:

  • Вред гаджетов для глаз: мифы и реальность;
  • Как правильно выбрать солнцезащитные очки;
  • Почему нельзя спать в контактных линзах.

Полезные факты о здоровье глаз

Знаете ли вы, что долгосрочное использование гаджетов может привести к синдрому сухого глаза? Или что неправильное ношение контактных линз увеличивает риск инфекций? На шоу «Консилиум» вы получите исчерпывающую информацию, чтобы защитить свои глаза и сохранить их здоровье.

Приходите и задавайте вопросы!

Не упустите возможность пообщаться с экспертом и задать интересующие вас вопросы. «Консилиум» — это не только полезная информация, но и отличный способ провести время с пользой и удовольствием!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Нижний Новгород, 7 августа
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Stand Up Club NN Нижний Новгород, Рождественская, 10
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