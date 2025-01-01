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Конокрад/Ат карагы
Киноафиша Конокрад/Ат карагы

Спектакль Конокрад/Ат карагы

Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 12+
Режиссер Айдар Заббаров
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Конокрад»: Вечные вопросы личной свободы и совести

Постановка по пьесе нестареющего классика татарской драматургии Туфана Миннуллина вновь выходит на авансцену. Спектакль «Конокрад» поднимает актуальные вопросы личной свободы и совести, оставаясь верным теме, которая волнует людей в каждой исторической реальности.

Исторический контекст

Действие пьесы разворачивается в татарской глубинке в период с 1917 по 1923 год – во время революции и Гражданской войны. Это время больших перемен, когда обостряются чувства и раскрывается истинная натура людей. В деревнях Казанской губернии орудует шайка конокрадов, чьи обязанности строго распределены: один идет на разведку, второй ворует, третий прячет товар, четвертый продает. Только молодая советская власть смогла разорить это воровское гнездо.

Персонажи и их глубина

Герои спектакля похожи на тюбики с краской – от светлых до темных тонов. Они смешиваются друг с другом, срывают маски, обнажая как пороки, так и добродетели. Каждый персонаж становится отражением человеческой природы в условиях кризиса.

Историческая основа

У главного героя есть реальный исторический прототип. Туфан Миннуллин создал пьесу, ознакомившись с 40 томами уголовного дела. Это делает спектакль не только художественным, но и документальным, позволяя зрителям глубже понять эпоху.

Современная интерпретация

Режиссер Айдар Заббаров стер грань между веками, создавая историю, которая могла бы произойти и в XXI веке. События вековой давности оживают на сцене театра так, словно и не было этих 100 лет.

Не упустите возможность стать свидетелем этой яркой и многогранной постановки, которая заставит задуматься о вечных вопросах человеческой природы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 22 сентября
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
18:30 от 300 ₽

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