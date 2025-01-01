Спектакль Конкурс чтецов произведений Сергея Есенина

«Быть поэтом — это значит…» — под таким названием пройдет международный конкурс чтецов, посвященный 130-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Сергея Есенина. Это замечательное событие объединит любителей литературы и творчества поэта на одной площадке.
Участники конкурса смогут продемонстрировать свое мастерство в исполнении стихотворений Есенина. Это отличная возможность для всех желающих не только прочитать любимые произведения, но и получить признание в атмосфере творчества и вдохновения.
Не упустите возможность стать частью этого литературного события и насладиться магией поэзии Сергея Есенина. Конкурс обещает быть увлекательным и познавательным, ведь каждый участник сможет внести свою интерпретацию классики.