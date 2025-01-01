Меню
Конкурс чтецов произведений Сергея Есенина
Билеты от 150₽
Киноафиша Конкурс чтецов произведений Сергея Есенина

Спектакль Конкурс чтецов произведений Сергея Есенина

16+
Возраст 16+
Билеты от 150₽

О концерте/спектакле

Творческий вечер к 130-летию со дня рождения Сергея Есенина

«Быть поэтом — это значит…» — под таким названием пройдет международный конкурс чтецов, посвященный 130-летию со дня рождения выдающегося русского поэта Сергея Есенина. Это замечательное событие объединит любителей литературы и творчества поэта на одной площадке.

Конкурс чтецов

Участники конкурса смогут продемонстрировать свое мастерство в исполнении стихотворений Есенина. Это отличная возможность для всех желающих не только прочитать любимые произведения, но и получить признание в атмосфере творчества и вдохновения.

Интересные факты о Сергее Есенине

  • Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года в крестьянской семье в деревне Konstantinovo, которая расположена недалеко от Рязани.
  • Есенин прославился не только как поэт, но и как личность, обладающая яркой харизмой, что привлекало к нему внимание общества.
  • В своих произведениях он мастерски передавал атмосферу русской природы и глубокие чувства, что сделало его одного из самых любимых поэтов русской литературы.

Не упустите возможность стать частью этого литературного события и насладиться магией поэзии Сергея Есенина. Конкурс обещает быть увлекательным и познавательным, ведь каждый участник сможет внести свою интерпретацию классики.

Купить билет на спектакль Конкурс чтецов произведений Сергея Есенина

Помощь с билетами
Октябрь
25 октября суббота
10:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 150 ₽

