Конкурс артистов балета «Арабеск»

Концерт Кубанского симфонического оркестра

В программе концерта, который состоится в исполнении Кубанского симфонического оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского, будут звучать произведения, включенные в программу одного из самых известных российских конкурсов артистов балета. Это уникальный музыкальный опыт, который объединяет классические произведения и современную интерпретацию.

Заслуженные исполнители

Концерт будет вести Нина Магдалиц — член Союза композиторов и музыковедов России, а также заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Её глубокие знания в области музыкального искусства и театра сделают событие еще более интересным для зрителей.

Что ожидать от концерта

Зрителям предстоит погрузиться в атмосферу настоящего искусства, услышать традиционные и современные музыкальные произведения, отражающие богатую российскую музыкальную культуру. Ожидайте незабываемые моменты и эмоциональные переживания, которые подарит живое исполнение.

Дата и место проведения

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт состоится в [указать дату и место]. Подробности о мероприятии и покупке билетов можно найти на официальном сайте.