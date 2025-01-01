Конкурс артистов балета «Арабеск»

Меню
В программе концерта, который состоится в исполнении Кубанского симфонического оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского, будут звучать произведения, включенные в программу одного из самых известных российских конкурсов артистов балета. Это уникальный музыкальный опыт, который объединяет классические произведения и современную интерпретацию.

Заслуженные исполнители

Концерт будет вести Нина Магдалиц — член Союза композиторов и музыковедов России, а также заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Её глубокие знания в области музыкального искусства и театра сделают событие еще более интересным для зрителей.

Что ожидать от концерта

Зрителям предстоит погрузиться в атмосферу настоящего искусства, услышать традиционные и современные музыкальные произведения, отражающие богатую российскую музыкальную культуру. Ожидайте незабываемые моменты и эмоциональные переживания, которые подарит живое исполнение.

Дата и место проведения

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Концерт состоится в [указать дату и место]. Подробности о мероприятии и покупке билетов можно найти на официальном сайте.

Краснодар, 23 ноября

Краснодар, 23 ноября
12:00 от 500 ₽
12:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

