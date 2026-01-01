Konkretika open-air
18+
О концерте

Концерт на крыше в Санкт-Петербурге

На крыше Roof Place в Санкт-Петербурге пройдет концерт KONKRETIKA OPEN-AIR, который соберет под одной крышей ярких представителей независимой рэп-сцены. Эти артисты стали символами русского андеграунда и привлекут внимание всех поклонников рэпа и независимой музыки.

Участники концерта

  • Восточный Округ
  • Школьник и Бау
  • Pastor Napas
  • Красное Дерево
  • Pra(Killa'Gramm)
  • Зараза
  • Местный
  • Кажд Обойма
  • Крип-А-Крип
  • + Secret Guest

Ведущий концерта

Ведущим мероприятия станет Gipsy King, который добавит атмосферу праздника и энергии.

Дополнительная информация

*Также скоро будут объявлены еще трое участников концерта.

Возрастные ограничения: 18+. Открытие дверей в 19:00, программа начнется в 21:00 и продлится до 03:00.

Июнь
6 июня суббота
21:00
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
от 2500 ₽

