Концерт на крыше в Санкт-Петербурге

На крыше Roof Place в Санкт-Петербурге пройдет концерт KONKRETIKA OPEN-AIR, который соберет под одной крышей ярких представителей независимой рэп-сцены. Эти артисты стали символами русского андеграунда и привлекут внимание всех поклонников рэпа и независимой музыки.

Участники концерта

Восточный Округ

4К

Школьник и Бау

Pastor Napas

Красное Дерево

Pra(Killa'Gramm)

Зараза

Местный

Кажд Обойма

Крип-А-Крип

+ Secret Guest

Ведущий концерта

Ведущим мероприятия станет Gipsy King, который добавит атмосферу праздника и энергии.

Дополнительная информация

*Также скоро будут объявлены еще трое участников концерта.

Возрастные ограничения: 18+. Открытие дверей в 19:00, программа начнется в 21:00 и продлится до 03:00.