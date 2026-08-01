Семейный визуально-музыкальный спектакль «Кони Света. Симфония детства» в Сочи

В Летнем театре в парке имени Фрунзе состоится уникальный семейный спектакль, который привлекает внимание зрителей своим необычным форматом. Это выступление сочетает в себе живую музыку, театральное искусство и авторский сторителлинг, а также уникальные визуально-световые эффекты.

Шоу ориентировано на семьи с детьми, которые ценят креативные и необычные формы искусства. Каждая часть спектакля наполнена яркими эмоциями и позволит зрителям насладиться волшебной атмосферой, созданной талантливыми артистами.

Не упустите возможность провести время с семьей, погрузившись в захватывающий мир «Коней Света». Это мероприятие обещает стать ярким событием, которое оставит незабываемые впечатления у всех участников.