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Кони Света. Симфония детства
Киноафиша Кони Света. Симфония детства

Спектакль Кони Света. Симфония детства

6+
Возраст 6+

О спектакле

Семейный визуально-музыкальный спектакль «Кони Света. Симфония детства» в Сочи

В Летнем театре в парке имени Фрунзе состоится уникальный семейный спектакль, который привлекает внимание зрителей своим необычным форматом. Это выступление сочетает в себе живую музыку, театральное искусство и авторский сторителлинг, а также уникальные визуально-световые эффекты.

Шоу ориентировано на семьи с детьми, которые ценят креативные и необычные формы искусства. Каждая часть спектакля наполнена яркими эмоциями и позволит зрителям насладиться волшебной атмосферой, созданной талантливыми артистами.

Не упустите возможность провести время с семьей, погрузившись в захватывающий мир «Коней Света». Это мероприятие обещает стать ярким событием, которое оставит незабываемые впечатления у всех участников.

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В других городах
Август
20 августа четверг
20:00
Летний театр Сочи, Черноморская, 11
от 1000 ₽

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