Возраст 18+
Конференция ТОК: опыт громче слов

24 октября в Москве состоится конференция для малого и среднего бизнеса ТОК от Точка Банк. Это мероприятие пройдет в режиме офлайн, а местом проведения станет Дом культуры «ГЭС-2» в рамках инициативы «ГЭС-2: b2b».

О концепции ТОК 2025

В этом году конференция будет работать под девизом «Опыт громче слов». На ней ожидается более 30 выступлений экспертов, фаундеров и управляющих известных брендов и сервисов из различных сфер: ритейла, образования, услуг, производства и креативных индустрий. Наряду с лекциями пройдут воркшопы, где участники смогут получить практические знания от предпринимателей и экспертов.

Выступающие спикеры

Среди заявленных спикеров:

  • Михаил Гребенюк — основатель платформы для предпринимателей «Аномалия»;
  • Михаил Токовинин — сооснователь amoCRM;
  • Дмитрий Фомин — основатель сети «Клиника Фомина»;
  • Григорий Соловьев — CEO бренда «Мармеладыч»;
  • Ольга Локшина — основательница ювелирного бренда Moonswoon.

Новые акценты на конференции

Софья Масленникова, СМО Точка Банк, отметила: «В этом году мы меняем акцент: если раньше ТОК помогал предпринимателям адаптироваться к новым реалиям, то теперь мы создаём пространство для развития бизнеса и новых связей».

Не упустите возможность погрузиться в разнообразие знаний и установить новые контакты на конференции ТОК!

Октябрь
24 октября пятница
10:00
Дом культуры «ГЭС-2» Москва, Болотная наб., 15
от 6000 ₽

