24 октября в Москве состоится конференция для малого и среднего бизнеса ТОК от Точка Банк. Это мероприятие пройдет в режиме офлайн, а местом проведения станет Дом культуры «ГЭС-2» в рамках инициативы «ГЭС-2: b2b».
В этом году конференция будет работать под девизом «Опыт громче слов». На ней ожидается более 30 выступлений экспертов, фаундеров и управляющих известных брендов и сервисов из различных сфер: ритейла, образования, услуг, производства и креативных индустрий. Наряду с лекциями пройдут воркшопы, где участники смогут получить практические знания от предпринимателей и экспертов.
Среди заявленных спикеров:
Софья Масленникова, СМО Точка Банк, отметила: «В этом году мы меняем акцент: если раньше ТОК помогал предпринимателям адаптироваться к новым реалиям, то теперь мы создаём пространство для развития бизнеса и новых связей».
Не упустите возможность погрузиться в разнообразие знаний и установить новые контакты на конференции ТОК!