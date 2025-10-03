Меню
Конференция The Next: о вечной любви к деньгам, еде, стилю и любви
Билеты от 23000₽
18+
Возраст 18+
Билеты от 23000₽

О концерте/спектакле

Конференция «The Next»: О Вечной Любви к Жизни. Лекция в особняке

03 октября 2025 года в Особняке Спиридонова, Москва, состоится конференция «The Next», где мы окунёмся в увлекательный мир маркетинга, продакт-менеджмента и потребительского поведения.

Когда и Где

Дата: 03 октября 2025 года
Время: 10:00 — 18:00 (контент), 20:00 — 02:00 (afterparty)
Место: Особняк Спиридонова, Москва

Что Нас Ждёт

Конференция соберёт маркетологов, продактов, исследователей и предпринимателей, чтобы обсудить четыре главных объекта желания современного человека: деньги, еду, стиль и любовь. Мы исследуем, как эти аспекты влияют на потребительское поведение и как они отражаются в маркетинговых коммуникациях и бренд-стратегиях.

Интересные Факты

Знаете ли вы, что в последние годы наблюдается значительное изменение в потребительских предпочтениях? Люди всё чаще отдают предпочтение качеству и уникальности, а не количеству. На конференции мы обсудим, как это связано с вашим бизнесом и как можно адаптировать маркетинговую стратегию к новым трендам.

Не Пропустите Afterparty

После насыщенного дня у вас будет возможность пообщаться с коллегами и экспертами на afterparty, которое начнётся в 20:00. Это отличная возможность не только запомнить мероприятия, но и расширить круг знакомств в индустрии.

Приглашаем вас присоединиться к нам на конференции «The Next» и узнать больше о том, что движет современным миром!

Расписание

3 октября
Особняк Спиридонова Москва, М.Гнездниковский пер., 9/8, стр. 2
10:00

