Конференция Шри Шри Рави Шанкар «Искусство пережить турбулентные времена»
Билеты от 1000₽
18+
О выставке

Вечер знаний и медитации с Шри Шри Рави Шанкаром

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер знаний и медитации с Шри Шри Рави Шанкаром, всемирно известным учителем и основателем международной организации «Искусство жизни». Это мероприятие станет отличной возможностью углубить понимание собственных эмоций и научиться управлять стрессом.

Участники вечера

В рамках вечера также выступят известные артисты: Сати Казанова и Битту Маллик, которые поделятся своими взглядами на важность внутреннего спокойствия и гармонии.

Шри Шри Рави Шанкар: кто он?

Шри Шри Рави Шанкар — индийский гуру, общественный деятель и основатель международного форума «За этику в бизнесе». В 2009 году он занял 5-е место в списке 7 самых влиятельных людей Индии по версии журнала Forbes India. Является кавалером ордена «Падма вибхушан», что подтверждает его значимые заслуги перед обществом.

Не упустите возможность стать частью этого вдохновляющего вечера, где вы сможете не только узнать новое, но и найти духовное спокойствие.

Июнь
8 июня понедельник
19:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 1000 ₽

