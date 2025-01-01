Меню
Конференция 2025: новые горизонты в Нижегородском планетарии

В 2025 году наше театральное сообщество соберется в начале осени. Конференция пройдет в уникальном месте — Нижегородском планетарии им. Г. К. Гречко. Это событие организовано благодаря инициативе местных коллег, которые проявили заботу и поддержку в непростое время.

К сожалению, в этом году нам не удалось получить финансовую поддержку от благотворительных фондов, но мы полны энтузиазма и уверенности в успешном проведении конференции. Мы благодарим нижегородских коллег за их готовность помочь и сотрудничество.

Приглашаем всех участников присоединиться к нам с 23 по 25 сентября. Это отличная возможность для обмена опытом и знаний, а также для встреч с коллегами из разных уголков страны. Не упустите шанс быть частью увлекательного мероприятия!

Сентябрь
23 сентября вторник
12:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
24 сентября среда
12:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
25 сентября четверг
12:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20

