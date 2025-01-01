Меню
Конек-горбунок
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

Постановка
Бродячая собачка 0+
Режиссер Никита Шмитько
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения Ивана-дурака

В этом месяце театр радует зрителей увлекательной постановкой по мотивам русской народной сказки об Иване-дураке. Как известно, у старика было три сына: старший — умный и сильный, средний — непостоянный, а младший — Иван, которого все считали дураком. Но кто бы мог подумать, что именно он станет героем удивительных приключений!

Сюжет спектакля

Сказка расскажет о том, как Иван, служа при царской конюшне, попадает в невероятные ситуации. Зрители увидят, как он:

  • Случайно теряет перо и оказывается в забавной ситуации;
  • Успешно ловит Жар-птицу;
  • Похищает Царь-девицу;
  • Отправляется в путешествие за волшебным кольцом;
  • Становится послом на небе;
  • Вызывает прощение у Кита;
  • Спасает тридцать кораблей;
  • И, наконец, становится царем!

Тема дружбы и смелости

Спектакль не только развлекает, но и передает важные уроки о дружбе, смелости и хитрости. Как говорит народная мудрость, «дуракам всегда везет», но на самом деле за успехами Ивана стоит верная дружба и его смекалка. Каждое действие Ивана наполнено юмором и волшебством, что делает спектакль интересным для зрителей всех возрастов.

Театральные куклы и русский дух

Особое внимание в постановке уделено куклам, которые оживляют персонажей и передают дух русского быта. Зрители смогут не только насладиться увлекательным сюжетом, но и увидеть, как на сцене воплощаются в жизнь традиционные русские мотивы.

Приходите и погрузитесь в мир фантазий, где каждый сможет научиться чем-то новому, а также вспомнить о важности дружбы и смелости!

