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Конек-горбунок
Билеты от 800₽
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

Постановка
Детский театр теней 0+
Режиссер Виктор Пронин
Продолжительность 1 час 25 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Скоморошье представление с русскими теневыми куклами

В ярмарочном балаганчике зрителей встречают самые настоящие скоморохи, которые в два действия создают веселую и живую атмосферу. В их руках — не только шутки и смех, но и мастерство, позволяющее раскрыть настоящую скоморошью магию.

Русские теневые куклы оживляют сказку
Любимая сказка обретает новую жизнь, когда на сцене появляются русские теневые куклы, виртуозно создающие удивительные образы и истории. Это не просто спектакль, а настоящее волшебство, где каждый зритель сможет пережить чудеса и по-настоящему погрузиться в мир народных традиций.

Театральная сказка с элементами народного искусства
Спектакль сочетает в себе элементы скоморошьего театра и народных традиций, создавая неповторимую атмосферу веселья, волшебства и ярких эмоций.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Детский театр теней Москва, Измайловский б-р, 60/10
11:00 от 800 ₽ 13:30 от 800 ₽

Фотографии

Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок

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