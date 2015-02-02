Спектакль Конек-горбунок

Конёк-Горбунок: Легенда, возвращающая в детство

«Конёк-Горбунок» — один из самых любимых и долгоживущих спектаклей Театра юных зрителей имени Брянцева. Впервые он был поставлен в далёком 1922 году, и с тех пор многократно возобновлялся, становясь неотъемлемой частью истории театра. За эти годы сказочный герой Конёк-Горбунок стал настоящей театральной легендой.

Музыка вживую

Особую атмосферу спектаклю придаёт музыка живого оркестра — редкость для современной петербургской сцены. Композитор П.А. Петров-Бояринов создал мелодии, которые проходят лейтмотивом через всю постановку, подчёркивая волшебство сюжета и сопровождая пластические миниатюры артистов.

Возвращение в детство

В спектакле оживают любимые с детства герои: Жар-птица, Царь-девица и, конечно, сам Конёк-Горбунок. Их образы в великолепных костюмах поражают воображение, создавая эффект настоящего сказочного мира. Постановка становится не только визуализацией книги для юных зрителей, но и приятным путешествием в прошлое для родителей и старшего поколения, которые могли видеть этот спектакль ещё в свои детские годы.

Постановочная команда

Нынешняя версия — это седьмое по счёту возобновление спектакля, созданное под руководством заслуженного артиста России Владимира Тодорова. Постановка полна народного юмора, мудрости и чарующей атмосферы русской сказки. В спектакле задействована вся труппа театра, что делает его по-настоящему масштабным событием.

Не упустите шанс снова окунуться в мир волшебства и народной мудрости вместе с героями «Конька-Горбунка»!