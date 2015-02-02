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Конек-горбунок
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

6+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Конёк-Горбунок: Легенда, возвращающая в детство

«Конёк-Горбунок» — один из самых любимых и долгоживущих спектаклей Театра юных зрителей имени Брянцева. Впервые он был поставлен в далёком 1922 году, и с тех пор многократно возобновлялся, становясь неотъемлемой частью истории театра. За эти годы сказочный герой Конёк-Горбунок стал настоящей театральной легендой.

Музыка вживую

Особую атмосферу спектаклю придаёт музыка живого оркестра — редкость для современной петербургской сцены. Композитор П.А. Петров-Бояринов создал мелодии, которые проходят лейтмотивом через всю постановку, подчёркивая волшебство сюжета и сопровождая пластические миниатюры артистов.

Возвращение в детство

В спектакле оживают любимые с детства герои: Жар-птица, Царь-девица и, конечно, сам Конёк-Горбунок. Их образы в великолепных костюмах поражают воображение, создавая эффект настоящего сказочного мира. Постановка становится не только визуализацией книги для юных зрителей, но и приятным путешествием в прошлое для родителей и старшего поколения, которые могли видеть этот спектакль ещё в свои детские годы.

Постановочная команда

Нынешняя версия — это седьмое по счёту возобновление спектакля, созданное под руководством заслуженного артиста России Владимира Тодорова. Постановка полна народного юмора, мудрости и чарующей атмосферы русской сказки. В спектакле задействована вся труппа театра, что делает его по-настоящему масштабным событием.

Не упустите шанс снова окунуться в мир волшебства и народной мудрости вместе с героями «Конька-Горбунка»!

Режиссер
Владимир Тодоров
В ролях
Алексей Титков
Алиса Золоткова
Александра Ладыгина
Анна Слынько
Никита Остриков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
12:00 от 550 ₽ 17:00 от 550 ₽

Фотографии

Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок

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