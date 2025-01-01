Описание спектакля

В Новосибирском театре кукол представляется удивительная постановка «Конек-горбунок» по сказке Петра Ершова. Это кукольное чудо в двух действиях, которое воссоздаёт мир любимых русских сказок, полных волшебства и приключений. Сказка о Коньке-горбунке, его дружбе с братьями Иваном и его приключениях с жар-птицей и Чудо-юдо Рыбой-Китом остаётся одной из самых любимых среди детей и взрослых. В постановке режиссёра Ольги Гущиной и художника Александра Корытного сказочные персонажи оживают благодаря современным технологиям и великолепным кукольным декорациям.

Музыкальное сопровождение

Мелодии композитора Владимира Натанзона становятся неотъемлемой частью спектакля, подчёркивая его сказочный характер и волшебство.

Рекомендации

Спектакль рекомендован для зрителей старше 5 лет, ожидающих увлекательное путешествие по любимой сказке. Не упустите возможность погрузиться в мир приключений и волшебства вместе с Коньком-горбунком и его друзьями! Спектакль «Конек-горбунок» в Новосибирском театре кукол – это идеальное событие для всей семьи, где каждый найдёт что-то своё, будь то любовь к классическим сказкам или жажда новых впечатлений.