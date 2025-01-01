Спектакль Конек-горбунок

Балет «Конёк-Горбунок» в НОВАТ

Балет «Конёк-Горбунок» на музыку Родиона Щедрина — ослепительная русская феерия — теперь на сцене НОВАТа.

Волшебный мир сказки

Чудесный мир волшебной сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок» оживёт на ваших глазах благодаря новейшим мультимедийным технологиям. Сложнейшие видеопроекции превращают спектакль в настоящий кинобалет. Эффектное световое решение, мотивы палехских росписей в оформлении и колоритная, исполненная юмора и лиризма музыка Родиона Щедрина делают спектакль ярким и интересным для зрителей всех поколений.

Приключения Иванушки

Все приключения Иванушки начинаются, когда он ловит чудо-кобылицу. Та просит её отпустить и взамен дарит Ивану двух златогривых коней и Конька-Горбунка. После этого Иванушка находит перо жар-птицы, становится царским конюхом, отправляется на серебряную гору в поисках Царь-девицы, погружается на дно моря-океана и даже купается в кипящем молоке.

История постановки

Премьера балета состоялась в Большом театре в 1960 году. На сцене НОВАТа балет представлен в версии Михаила Мессерера, созданной на основе оригинальной хореографии Александра Радунского. Премьера на сцене НОВАТа состоялась 13 мая 2022 года.



Не пропустите возможность погрузиться в волшебный мир балета «Конёк-Горбунок» и насладиться этой незабываемой сказочной феерией!