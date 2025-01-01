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Конек-горбунок
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

Постановка
НОВАТ 6+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Конёк-Горбунок» в НОВАТ

Балет «Конёк-Горбунок» на музыку Родиона Щедрина — ослепительная русская феерия — теперь на сцене НОВАТа.

Волшебный мир сказки

Чудесный мир волшебной сказки Петра Ершова «Конёк-Горбунок» оживёт на ваших глазах благодаря новейшим мультимедийным технологиям. Сложнейшие видеопроекции превращают спектакль в настоящий кинобалет. Эффектное световое решение, мотивы палехских росписей в оформлении и колоритная, исполненная юмора и лиризма музыка Родиона Щедрина делают спектакль ярким и интересным для зрителей всех поколений.

Приключения Иванушки

Все приключения Иванушки начинаются, когда он ловит чудо-кобылицу. Та просит её отпустить и взамен дарит Ивану двух златогривых коней и Конька-Горбунка. После этого Иванушка находит перо жар-птицы, становится царским конюхом, отправляется на серебряную гору в поисках Царь-девицы, погружается на дно моря-океана и даже купается в кипящем молоке.

История постановки

Премьера балета состоялась в Большом театре в 1960 году. На сцене НОВАТа балет представлен в версии Михаила Мессерера, созданной на основе оригинальной хореографии Александра Радунского. Премьера на сцене НОВАТа состоялась 13 мая 2022 года.

Не пропустите возможность погрузиться в волшебный мир балета «Конёк-Горбунок» и насладиться этой незабываемой сказочной феерией!

Режиссер
Михаил Мессерер
В ролях
Евгений Басалюк
Ксения Захарова
Вероника Ситало
Евгений Гращенко
Исполнители
Евгений Волынский
Подборки
Детский балет, с которого стоит начать знакомство с жанром Детский балет, с которого стоит начать знакомство с жанром

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 4 октября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
13:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Конек-горбунок Конек-горбунок

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