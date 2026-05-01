Спектакль Конек-горбунок

Сказочные приключения в музыкальном спектакле «Конек-горбунок»

В Детском театре эстрады состоится спектакль по мотивам произведения П. Ершова «Конек-горбунок». Вас ждет яркое и красочное музыкальное театрализованное представление, насыщенное элементами народного фольклора.

Вместе с главными героями — Иваном и его верным другом Коньком-горбунком — вы сможете посетить настоящую ярмарку, попасть в царский терем и даже совершить необычное путешествие на морское дно. Это увлекательное приключение подарит зрителям возможность погрузиться в чудеса и загадки русской сказки, где олицетворены такие важные ценности, как дружба, верность и смелость.

Спектакль станет прекрасным выбором для всей семьи. Музыка и сценические решения создадут атмосферу, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Не упустите шанс увидеть это удивительное представление!

Помните первые строки знаменитого произведения:

За горами, за лесами,

За широкими морями,

Не на небе — на земле

Жил старик в одном селе.

Театральное представление перенесет вас в этот волшебный мир, полный захватывающих событий и незабываемых эмоций.