Спектакль Конек-горбунок

Конек-горбунок
Детский театр эстрады 6+
Сказочные приключения в музыкальном спектакле «Конек-горбунок»

В Детском театре эстрады состоится спектакль по мотивам произведения П. Ершова «Конек-горбунок». Вас ждет яркое и красочное музыкальное театрализованное представление, насыщенное элементами народного фольклора.

Вместе с главными героями — Иваном и его верным другом Коньком-горбунком — вы сможете посетить настоящую ярмарку, попасть в царский терем и даже совершить необычное путешествие на морское дно. Это увлекательное приключение подарит зрителям возможность погрузиться в чудеса и загадки русской сказки, где олицетворены такие важные ценности, как дружба, верность и смелость.

Спектакль станет прекрасным выбором для всей семьи. Музыка и сценические решения создадут атмосферу, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Не упустите шанс увидеть это удивительное представление!

Помните первые строки знаменитого произведения:

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Не на небе — на земле
Жил старик в одном селе.

Театральное представление перенесет вас в этот волшебный мир, полный захватывающих событий и незабываемых эмоций.

Исполнители
Овсянников В

Май
30 мая суббота
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 850 ₽

