Спектакль Конёк-Горбунок

Конёк-Горбунок
Постановка
Новый театр кукол 6+
Возраст 6+

О спектакле

Театральная фантазия по мотивам сказки П. Ершова в Новом театре кукол

Приглашаем вас на спектакль, вдохновленный знаменитой сказкой П. Ершова. Это необычная театральная фантазия, в которой сочетаются элементы русских сказаний и былин.

Сюжет и персонажи

Нашему герою, Иванушке-дураку, предстоит преодолеть множество злоключений. Несмотря на свою неуклюжесть, он оказывается способным на невероятные подвиги: взлетает к Солнцу, ловит жар-птицу и проходит через трудные испытания, которые ставит перед ним царская власть.

Главным помощником Иванушки выступает Конек-горбунок — верный друг и удивительное существо, способное поднять героя к звездам и освободить от бед. Чем же на самом деле является этот чудесный конь? Об этом вы узнаете в ходе спектакля, который сочетается с изысканной хореографией и яркими декорациями.

Для кого спектакль?

Это спектакль большой формы, предназначенный для зрителей старше 6 лет. Созданный с любовью и вниманием к деталям, он не только развлекает, но и предлагает зрителям задуматься о том, что есть истина, а что — вымысел.

Приходите на спектакль, чтобы насладиться удивительными приключениями Иванушки и его чудесного друга!

Июнь
Июль
6 июня суббота
11:00
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
от 500 ₽
14:00
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
от 500 ₽
21 июня воскресенье
11:00
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
от 500 ₽
14:00
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
от 500 ₽
11 июля суббота
11:00
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
от 500 ₽
14:00
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
от 500 ₽

