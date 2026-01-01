Оповещения от Киноафиши
Конек-Горбунок
Билеты от 800₽
Киноафиша Конек-Горбунок

Спектакль Конек-Горбунок

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О спектакле

Сказка о Коньке-Горбунке на сцене театре Гоголя

Этот спектакль вернёт зрителей в мир приключений Младшего крестьянского сына Ивана, который стал обладателем волшебного конька, способного исполнить любые желания.

Приключения Ивана

История начинается с того, что Иван ловит кобылицу, дарующую ему двух великолепных златогривых коней и, конечно, верного конька-горбунка. С помощью своих новых друзей он успешно выполняет задания царя, включая добычу Жар-птицы и похищение Царь-девицы из океана. Но на этом приключения не заканчиваются. Когда желание Царь-девицы обернуть своего жениха в молодого юношу ставит Ивана перед новым вызовом, он вновь обращается за помощью к своему волшебному другу.

Традиции в современном прочтении

Режиссер Анна Коонен уверена, что этот спектакль — не просто адаптация классики, а современное прочтение, которое сохраняет традиционные элементы, но при этом учитывает запросы современной аудитории. «Мы выбрали классическую форму театра — ширму и трости, чтобы создать атмосферу, в которой сможет жить история Ершова», — говорит она.

Художник Анна Репина создала удивительный мир, где переплетаются обряды и быт, шутка и поэзия. Это образ, символизирующий родительский дом — такую важную деталь для семейного спектакля. Каждый элемент на сцене имеет своё значение и в то же время функциональность, что делает спектакль не только ярким, но и глубоким.

Секрет популярности сказки

Сказка о Коньке-Горбунке, которой больше двух столетий, продолжает вызывать интерес. Она сочетает легкий музыкальный слог с юмором и лирикой, а также захватывающими приключениями. «На Коньке-горбунке воочию сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив», — отмечал Ершов, подчеркивая важность простоты и искренности.

Приглашаем вас насладиться волшебной атмосферой этого спектакля. Сказка о Коньке-Горбунке снова обрела жизнь на сцене, готовая удивлять и радовать зрителей всех возрастов.

Купить билет на спектакль Конек-Горбунок

Апрель
21 апреля вторник
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 800 ₽

Фотографии

