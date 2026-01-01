«Конёк-горбунок» — это спектакль, основанный на классической сказке о приключениях Иванушки-дурачка и его верного друга Конька-горбунка. Театр Мимики и Жеста представил оригинальную версию сказки на русском жестовом языке с профессиональным актёрским озвучиванием. Постановка осуществлена режиссёром Александром Савельевым, который славится своим уважительным отношением к русской культуре и свежим взглядом на театральное искусство.
Музыку для спектакля написал композитор Илья Зудин, а художник-постановщик Надежда Берендеева и художник по костюмам Гавриил Агуф создали яркую атмосферу волшебной русской сказки. Спектакль интересен тем, что он доступен как для людей с проблемами слуха, так и для слышащих зрителей. Это уникальная возможность увидеть знакомую с детства историю в новом формате.
Ставшая классической история об Иванушке-дурачке и его верном друге-коньке впервые была напечатана в 1834 году. С тех пор сказка сделалась любимым чтением многих поколений. По мотивам её были написаны два балета и сняты множество художественных и мультипликационных фильмов, а теперь свою оригинальную версию сказки на русском жестовом языке представил Театр Мимики и Жеста.
При адаптации классического текста был осуществлён бережный перевод на русский жестовый язык, который сохранил богатство словесной игры Ершовской сказки. Артисты играют на русском жестовом языке, параллельно звучит авторский текст в исполнении артистов-дикторов.
Режиссёр Александр Савельев, молодая и талантливая фигура в театре, объединил уважительное отношение к русской культуре с современным взглядом на искусство. Это его первая работа с коллективом Театра Мимики и Жеста, и он использовал уникальную пластику актеров, наполнив спектакль танцами, пантомимой и мимансом, создавая приверженность традиционной эстетике с актуальным звучанием.
Для создания музыкального сопровождения спектакля композитор Илья Зудин использовал народные мелодии, что позволило создать яркую запоминающуюся атмосферу волшебной сказки. Команда, состоящая из режиссёра, композитора, художника-постановщика и художника по костюмам, внесла значимый вклад в реализацию этого проекта.
Событие будет интересно детям от 3 до 15 лет и их родителям. Не упустите возможность насладиться этой удивительной интерпретацией классической сказки!