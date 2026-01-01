Спектакль «Конёк-горбунок» — новая интерпретация классики в Театре Мимики и Жеста

«Конёк-горбунок» — это спектакль, основанный на классической сказке о приключениях Иванушки-дурачка и его верного друга Конька-горбунка. Театр Мимики и Жеста представил оригинальную версию сказки на русском жестовом языке с профессиональным актёрским озвучиванием. Постановка осуществлена режиссёром Александром Савельевым, который славится своим уважительным отношением к русской культуре и свежим взглядом на театральное искусство.

Музыку для спектакля написал композитор Илья Зудин, а художник-постановщик Надежда Берендеева и художник по костюмам Гавриил Агуф создали яркую атмосферу волшебной русской сказки. Спектакль интересен тем, что он доступен как для людей с проблемами слуха, так и для слышащих зрителей. Это уникальная возможность увидеть знакомую с детства историю в новом формате.

Классика с новой стороны

Ставшая классической история об Иванушке-дурачке и его верном друге-коньке впервые была напечатана в 1834 году. С тех пор сказка сделалась любимым чтением многих поколений. По мотивам её были написаны два балета и сняты множество художественных и мультипликационных фильмов, а теперь свою оригинальную версию сказки на русском жестовом языке представил Театр Мимики и Жеста.

Новый взгляд на знакомые истории

При адаптации классического текста был осуществлён бережный перевод на русский жестовый язык, который сохранил богатство словесной игры Ершовской сказки. Артисты играют на русском жестовом языке, параллельно звучит авторский текст в исполнении артистов-дикторов.

Творческий процесс

Режиссёр Александр Савельев, молодая и талантливая фигура в театре, объединил уважительное отношение к русской культуре с современным взглядом на искусство. Это его первая работа с коллективом Театра Мимики и Жеста, и он использовал уникальную пластику актеров, наполнив спектакль танцами, пантомимой и мимансом, создавая приверженность традиционной эстетике с актуальным звучанием.

Музыка и визуальное оформление

Для создания музыкального сопровождения спектакля композитор Илья Зудин использовал народные мелодии, что позволило создать яркую запоминающуюся атмосферу волшебной сказки. Команда, состоящая из режиссёра, композитора, художника-постановщика и художника по костюмам, внесла значимый вклад в реализацию этого проекта.

Событие будет интересно детям от 3 до 15 лет и их родителям. Не упустите возможность насладиться этой удивительной интерпретацией классической сказки!