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Конёк-Горбунок
Киноафиша Конёк-Горбунок

Спектакль Конёк-Горбунок

6+
Возраст 6+

О спектакле

Сказочное представление «Конёк-Горбунок»

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится музыкально-театрализованное представление ГКА «Ивушка». В центре сюжета — любимая многими сказка о Коньке-Горбунке.

Представление обещает быть ярким и насыщенным: зрителей ждут не только захватывающая история, но и музыкальные номера с участием знакомых сказочных персонажей. Это идеальный вариант для семейного досуга, который понравится как детям, так и их родителям.

Не упустите возможность увидеть именно тот волшебный мир, который вы полюбили в детстве. Приходите и насладитесь этим удивительным спектаклем!

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В других городах
Июнь
Август
7 июня воскресенье
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 300 ₽
15 августа суббота
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
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