Спектакль Конёк-Горбунок

Сказочное представление «Конёк-Горбунок»

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится музыкально-театрализованное представление ГКА «Ивушка». В центре сюжета — любимая многими сказка о Коньке-Горбунке.

Представление обещает быть ярким и насыщенным: зрителей ждут не только захватывающая история, но и музыкальные номера с участием знакомых сказочных персонажей. Это идеальный вариант для семейного досуга, который понравится как детям, так и их родителям.

Не упустите возможность увидеть именно тот волшебный мир, который вы полюбили в детстве. Приходите и насладитесь этим удивительным спектаклем!