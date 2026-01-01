«Конёк-Горбунок» в Нижегородском театре кукол

В Нижегородском государственном академическом театре кукол пройдет спектакль по известной сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок». Это яркая история о бесхитростном Иване и его волшебном друге, который помогает ему преодолеть трудности и найти счастье.

Постановка народного артиста РСФСР Александра Мишина выделяется своей красочностью и музыкальностью. Специальные эффекты добавляют волшебства и делают спектакль особенно привлекательным для зрителей, которые любят сказки и визуальные побрякушка.

Классика русской литературы

Сказка «Конёк-Горбунок» была написана Петром Ершовым в 1830-х годах и стала неотъемлемой частью русской литературной классики. Её премьера на сцене Нижегородского театра кукол состоялась 23 февраля 2008 года и с тех пор история Ивана и его волшебного друга продолжает завораживать зрителей.

Завораживающий сюжет

Сюжет сказки знаком многим: Иван получает волшебного друга — Конька-горбунка, который поможет ему в самых различных ситуациях. На его пути будут чудесные создания: волшебная кобылица, жар-птица и прекрасная царь-девица. Вместе с Коньком Иван преодолеет испытания, найдёт Месяца-Месяцовича и спасёт чудо-кита.

Для юных зрителей

Спектакль адресован зрителям с 5 лет, и это отличная возможность познакомить детей с классической русской сказкой в динамичной и увлекательной интерпретации.