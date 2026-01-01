В Нижегородском государственном академическом театре кукол пройдет спектакль по известной сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок». Это яркая история о бесхитростном Иване и его волшебном друге, который помогает ему преодолеть трудности и найти счастье.
Постановка народного артиста РСФСР Александра Мишина выделяется своей красочностью и музыкальностью. Специальные эффекты добавляют волшебства и делают спектакль особенно привлекательным для зрителей, которые любят сказки и визуальные побрякушка.
Сказка «Конёк-Горбунок» была написана Петром Ершовым в 1830-х годах и стала неотъемлемой частью русской литературной классики. Её премьера на сцене Нижегородского театра кукол состоялась 23 февраля 2008 года и с тех пор история Ивана и его волшебного друга продолжает завораживать зрителей.
Сюжет сказки знаком многим: Иван получает волшебного друга — Конька-горбунка, который поможет ему в самых различных ситуациях. На его пути будут чудесные создания: волшебная кобылица, жар-птица и прекрасная царь-девица. Вместе с Коньком Иван преодолеет испытания, найдёт Месяца-Месяцовича и спасёт чудо-кита.
Спектакль адресован зрителям с 5 лет, и это отличная возможность познакомить детей с классической русской сказкой в динамичной и увлекательной интерпретации.