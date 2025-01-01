Меню
Конёк-Горбунок
Киноафиша Конёк-Горбунок

Спектакль Конёк-Горбунок

Постановка
Омский музыкальный театр 6+
Продолжительность 110 минут
Возраст 6+

О спектакле

Балет «Конёк-горбунок» в Омском государственном музыкальном театре

В Омском государственном музыкальном театре ожидается уникальная премьера — балет классика отечественной музыки Родиона Щедрина «Конёк-горбунок». Режиссурой и хореографией занимается главный балетмейстер театра Надежда Калинина, а за сценографию и оформление отвечает главный художник Сергей Новиков.

Сказочный сюжет на сцене

Произведение основано на знаменитой русской народной сказке о крестьянском сыне Иване, его верном друге Коньке-горбунке, а также волшебных персонажах, таких как жар-птица, Царь-девица и царь. Сказочный сюжет обретает новое звучание благодаря ироничной интерпретации и эмоционально насыщенной музыке Родиона Щедрина.

Для любителей ярких постановок

Этот спектакль станет отличным выбором для зрителей, предпочитающих яркие и поучительные театральные постановки. Сочетание запоминающейся музыки и уникальной хореографии создает атмосферу, которая не оставит равнодушным никого.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного театрального события в Омске!

Фотографии

Конёк-Горбунок Конёк-Горбунок Конёк-Горбунок Конёк-Горбунок
