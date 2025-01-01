Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Конёк-Горбунок
Билеты от 600₽
Киноафиша Конёк-Горбунок

Спектакль Конёк-Горбунок

Постановка
МХТ им. Чехова 6+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О спектакле

Музыкальный спектакль «Конёк-Горбунок»

Музыкальный спектакль «Конёк-Горбунок» — безусловный хит Московского Художественного Театра. Это волшебное представление основано на всем известном сказочном сюжете, который переплетает в себе любовь и иронию. Герои спектакля, обаятельные и яркие, проходят через множество приключений, попадая как в подводное царство, так и в небесную канцелярию.

Очарование и зрелище

Зрители могут ожидать музыки, которая проникает в душу, а также невероятные чудеса сценографии: 12-метровая Рыба-кит, полёты над сценой, головокружительные спецэффекты и красочные костюмы. Этот спектакль — чистая радость как для детей, так и для взрослых.

Награды

Спектакль был удостоен множества наград, включая:

  • Золотая маска, 2009: Лучший спектакль в жанре оперетты / мюзикла.
  • Хрустальная Турандот, 2008: Лучший спектакль сезона.
  • Гвоздь сезона, 2009: Награда за выдающийся спектакль.
  • Театральная премия газеты «Московский комсомолец», 2008:
    • Лучший спектакль большой формы.
    • Лучший художник по свету.
    • Начинающие. Лучшая мужская роль (Аркадий Киселев - Иван).
    • Начинающие. Лучшая мужская роль (Сергей Медведев - Конёк-Горбунок).
    • Полумэтры. Лучшая мужская роль второго плана (Сергей Беляев - Царь).
    • Начинающие. Лучшая мужская роль второго плана (Эдуард Чекмазов - Спальник).
  • Музыкальное сердце театра, 2009:
    • Лучшая пьеса.
    • Лучшая работа художника по костюмам.
    • Лучшая работа балетмейстера.

Этот спектакль остаётся настоящей жемчужиной театрального мира, предлагая зрителям неповторимые эмоции и яркие впечатления!

Режиссер
Евгений Писарев
Евгений Писарев
В ролях
Сергей Беляев
Сергей Беляев
Алексей Варущенко
Алексей Варущенко
Сергей Медведев
Сергей Медведев
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова

Купить билет на спектакль Конёк-Горбунок

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
18:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 600 ₽
25 января воскресенье
13:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 600 ₽
18:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 600 ₽

В ближайшие дни

Чужой ребенок
16+
Комедия
Чужой ребенок
14 января в 12:00 Дворец на Яузе
Билеты
Двое
16+
Иммерсивный
Двое
6 января в 21:30 Пространство Camera
от 15000 ₽
Затерянный мир
6+
Детский
Затерянный мир
21 декабря в 12:00 Модерн
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше