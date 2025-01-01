Меню
Конек-горбунок
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

Постановка
Конно-драматический театр «Велесо» 6+
Возраст 6+

О спектакле

Новогодний спектакль в Конно-драматическом театре «Велесо»

Приглашаем вас всей семьей отправиться в волшебное путешествие на поиски Нового года! Спектакль «За горами, за лесами» переносит зрителей в сказочный лес, где вас ждут удивительные приключения с незабываемыми персонажами.

Встреча с любимыми героями

Вместе с Иваном-Дураком и Коньком-Горбунком вы познакомитесь с Чудом-Юдом и заглянете в гости к Месяцу и Солнцу. Кроме того, вас ожидает разгадка загадки Царь-Девицы. Каждый встреченный персонаж откроет для вас мир чудес и волшебства, который делает Новый год особенно ярким и запоминающимся.

Почему стоит посетить

Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и познавательным. Дети смогут учиться дружбе, смелости и взаимопомощи через приключения сказочных героев. Это отличная возможность провести время с семьей и создать новогодние воспоминания.

Не забудьте, что без вас, наш маленький друг, мы не сможем справиться! Так что собирайте своих родных и приходите в Конно-драматический театр «Велесо» на встречу с чудесами!

Декабрь
27 декабря суббота
15:00
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
от 4400 ₽

