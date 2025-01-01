Спектакль Конек-горбунок

Сказочный мир театра: «Конек-Горбунок»

Театральный фестиваль «Школьная Классика» приглашает школьников на спектакль по знаменитой сказке Петра Ершова «Конек-Горбунок». Эта стихотворная сказка была написана 19-летним студентом в 1834 году и основана на устных рассказах крестьян и народных преданиях.

Фольклорная эстетика на сцене

Режиссер Евгений Зимин и художник-постановщик Вера Курицина «вернулись к истокам», обратившись к эстетике фольклорного театра. Спектакль, выполненный в жанре площадного действа, может быть представлен в любом пространстве. Декорации в виде стилизованного балагана легко адаптируются под различные площадки.

Вовлеченность зрителей

Актеры, именуемые современными гистрионами или, по-русски, игрецами, играют роли всех персонажей сказки — как волшебных, так и «реальных». Они не только озвучивают свои роли, но и вовлекают зрителей в действие: поют, танцуют, жонглируют и даже исполняют частушки.

Сюжет и его отклонения

Сюжет о Иван-дураке и его удивительных испытаниях остается центральной темой спектакля. Его путь от простого крестьянского парня до царя увлекает зрителей. Иван движется к своей цели, получая поддержку от друга — Конька-Горбунка. В то же время, второстепенные персонажи, обитатели балагана, играют свою роль в этой сказке, азартно участвуя в событиях.

Как говорит пословица: «по усам хоть и бежало, в рот ни капли не попало». Эти слова идеально отражают ироничный подход к жизни персонажей, создавая на сцене атмосферу легкости и юмора.