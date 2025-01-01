Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Конек-горбунок
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 0+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения Ивана в Краснодарском театре им. Горького

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который расскажет удивительные приключения молодого Ивана, ставшего царем благодаря своим смекалке и отваге. Эта история полна ярких моментов, где каждая сцена – это не просто спектакль, а настоящая сказка на сцене.

Сюжет в ярких красках

Что же произошло с Иваном, когда он служил при царской конюшне? Как он оказался в хитросплетениях судьбы и преодолел множество испытаний? Спектакль погружает зрителя в мир волшебства, начинается с того, как Иван, попав в непредсказуемые ситуации, находит неожиданные решения. Он ловко поймал Жар-птицу, похитил царевну и стал единственным в своем роде послом на небе.

Навигация по приключениям

А каким образом Иван отправился за кольцом, побывал в солнцевом селенье и получил прощение у Кита? Спектакль создан для того, чтобы восхитить зрителя невероятными событиями, когда Иван не только спасает тридцать кораблей, но и обходится безобидно в котлах. Чудесные превращения и сюрпризы ждут вас на протяжении всей постановки.

Эксперты на службе искусства

Данный спектакль объединяет талантливую команду актеров и режиссеров, уже зарекомендовавших себя на театральной сцене. Каждое представление наполнено атмосферой волшебства и веселья, что гарантирует незабываемые эмоции всем зрителям.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории о том, как Иван стал царем! Будьте готовы к неожиданным поворотам сюжета и захватывающим моментам на сцене. Мы ждем вас!

Режиссер
Арсений Фогелев
Арсений Фогелев
В ролях
Елизавета Велиган
Роман Бурдеев
Татьяна Башкова
Виталий Стеблецов
Михаил Золотарев

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 24 декабря
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
11:00 от 500 ₽
Краснодар, 25 декабря
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
14:00 от 500 ₽
Краснодар, 26 декабря
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽
Краснодар, 3 января
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽
Краснодар, 4 января
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
11:00 от 500 ₽ 14:00 от 500 ₽ 17:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Сирано Де Бержерак
16+
Драма
Сирано Де Бержерак
22 сентября в 19:00 Центральный концертный зал
Билеты
Я купила Робота
16+
Комедия Комедийная драма
Я купила Робота
13 сентября в 19:30 Мой
от 1500 ₽
Чудики
12+
Драма
Чудики
18 октября в 18:00 Краснодарский молодежный театр
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше