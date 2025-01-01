Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Конек-горбунок
Киноафиша Конек-горбунок

Конек-горбунок

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство "Конька-горбунка" на сцене Пермской филармонии

Приглашаем вас насладиться удивительным спектаклем "Конек-горбунок", который перенесет вас в мир сказки, написанной Петром Павловичем Ершовым. Эта история о волшебном коне, обладающем способностями богов, и простом парне с добрым сердцем продолжает волновать сердца зрителей даже спустя 178 лет после своего появления.

Музыкальное сопровождение

Спектакль будет сопровождаться великолепной музыкой композиторов Лядова, Стравинского, Шендерева и Бояшова. Музыка в исполнении Оркестра русских народных инструментов им. Салина, под управлением заслуженного работника культуры РФ и профессора Пермского государственного института культуры Галины Токаревой, добавит волшебства и глубины в происходящее на сцене.

Об исполнителях

Художественное слово в спектакле представит Альберт Макаров, лауреат всероссийских фестивалей и конкурсов, номинант премии "Золотая маска". Его мастерство подарит каждому зрителю незабываемые эмоции и праздничное настроение.

Об авторе сказки

Петр Павлович Ершов родился в Сибири в 1815 году. Воспитываясь на сказках сибирских крестьян, он в своем произведении смог отразить культурные и народные ценности своего времени. Его "Конек-горбунок" — это не просто детская сказка, а остроумная история, высмеивающая зло и защищающая правду и справедливость.

Историческая справка

Сказка впервые была напечатана в 1834 году, и А.С. Пушкин, прочитав её, высоко оценил творение Ершова. После окончания университета Ершов вернулся в родную Сибирь, где много лет работал учителем гимназии и продолжал изучать свою суровую землю. Несмотря на то, что он написал и другие произведения, "Конек-горбунок" навсегда остался любимым в народе.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений — спектакль "Конек-горбунок" ждёт вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 17 января
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
15:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

Гарик Погорелов
16+
Поп
Гарик Погорелов
14 ноября в 20:00 Концерт-холл «Свобода»
от 2000 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
25 октября в 18:20 Звезды сошлись
от 700 ₽
Шоу Легенды: Coldplay, RHChP, Linkin Park
18+
Рок
Шоу Легенды: Coldplay, RHChP, Linkin Park
20 сентября в 18:00 Концерт-холл «Свобода»
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше