Волшебство "Конька-горбунка" на сцене Пермской филармонии

Приглашаем вас насладиться удивительным спектаклем "Конек-горбунок", который перенесет вас в мир сказки, написанной Петром Павловичем Ершовым. Эта история о волшебном коне, обладающем способностями богов, и простом парне с добрым сердцем продолжает волновать сердца зрителей даже спустя 178 лет после своего появления.

Музыкальное сопровождение

Спектакль будет сопровождаться великолепной музыкой композиторов Лядова, Стравинского, Шендерева и Бояшова. Музыка в исполнении Оркестра русских народных инструментов им. Салина, под управлением заслуженного работника культуры РФ и профессора Пермского государственного института культуры Галины Токаревой, добавит волшебства и глубины в происходящее на сцене.

Об исполнителях

Художественное слово в спектакле представит Альберт Макаров, лауреат всероссийских фестивалей и конкурсов, номинант премии "Золотая маска". Его мастерство подарит каждому зрителю незабываемые эмоции и праздничное настроение.

Об авторе сказки

Петр Павлович Ершов родился в Сибири в 1815 году. Воспитываясь на сказках сибирских крестьян, он в своем произведении смог отразить культурные и народные ценности своего времени. Его "Конек-горбунок" — это не просто детская сказка, а остроумная история, высмеивающая зло и защищающая правду и справедливость.

Историческая справка

Сказка впервые была напечатана в 1834 году, и А.С. Пушкин, прочитав её, высоко оценил творение Ершова. После окончания университета Ершов вернулся в родную Сибирь, где много лет работал учителем гимназии и продолжал изучать свою суровую землю. Несмотря на то, что он написал и другие произведения, "Конек-горбунок" навсегда остался любимым в народе.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и приключений — спектакль "Конек-горбунок" ждёт вас!