Конек-горбунок
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

6+
Продолжительность 1 час, без антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль для детей по сказке П. Ершова в театре драматических импровизаций

«За горами, за лесами, за широкими морями» — начинается веселая плутовская история о незадачливом Иване-дураке, Жар-Птице, Царь-девице и Коньке-Горбунке. Всем знакомая сказка Петра Ершова обретает новую жизнь в формате балаганного представления.

В спектакле скоморохи мастерски разыгрывают разнообразные сцены: от народных гуляний до оперы и балета. Оригинальные находки и неожиданные импровизации не дадут маленьким зрителям скучать ни минуты.

Рекомендуется для детей в возрасте 4-8 лет. Это яркое и увлекательное представление станет отличным подарком для вашего ребенка!

Режиссер
Павел Подервянский
В ролях
Федор Баличев
Сергей Смирнов
Екатерина Балашова
Ольга Цветкова
Вера Бабайцева

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок

