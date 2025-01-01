Спектакль Конек-горбунок

Спектакль для детей по сказке П. Ершова в театре драматических импровизаций

«За горами, за лесами, за широкими морями» — начинается веселая плутовская история о незадачливом Иване-дураке, Жар-Птице, Царь-девице и Коньке-Горбунке. Всем знакомая сказка Петра Ершова обретает новую жизнь в формате балаганного представления.

В спектакле скоморохи мастерски разыгрывают разнообразные сцены: от народных гуляний до оперы и балета. Оригинальные находки и неожиданные импровизации не дадут маленьким зрителям скучать ни минуты.

Рекомендуется для детей в возрасте 4-8 лет. Это яркое и увлекательное представление станет отличным подарком для вашего ребенка!