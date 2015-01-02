Возвращение «Конька-Горбунка» на сцену Мариинского театра

Спектакль «Конек-Горбунок», премьера которого состоялась в 2009 году, стал знаковым событием для Мариинского театра. Это не просто новый взгляд на уже знакомую историю, но и возвращение к музыке Родиона Щедрина, которая когда-то звучала на его сцене.

Музыка и вдохновение

Родион Щедрин, комментируя возвращение своего произведения, отметил: «Музыка к балету „Конек-Горбунок“ – моя ранняя, очень ранняя работа. Это этапная, важная для моего творческого самоутверждения работа, которая определила многое в моей жизни». Композитор подчеркнул, что именно на этой партитуре он «поймал» неземную Жар-Птицу, Майю Плисецкую, которой и посвящено его сочинение.

Сохранение искренности

Щедрин также добавил: «Конечно, из сегодняшнего дня я вижу в своей юношеской работе многие наивности и несовершенства. Но партитура писалась искренне, честно и увлеченно. Это, полагаю, можно расслышать и ощутить ныне». Его слова перекликаются с известной строкой Андрея Вознесенского: «Не отрекусь от каждой строчки прошлой». Композитор выразил уверенность, что не намерен отказываться от своего творческого наследия.

Ожидания и радость творческого процесса

Щедрин завершил свои размышления чувством «предвкушения радости и творческого созидания», которое он испытывает в связи с новой интерпретацией своего произведения. Зрители могут ожидать незабываемое зрелище, наполненное эмоциями и высокохудожественным исполнением.