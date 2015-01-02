Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Конек-горбунок
Киноафиша Конек-горбунок

Спектакль Конек-горбунок

Постановка
Мариинский театр 6+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Возвращение «Конька-Горбунка» на сцену Мариинского театра

Спектакль «Конек-Горбунок», премьера которого состоялась в 2009 году, стал знаковым событием для Мариинского театра. Это не просто новый взгляд на уже знакомую историю, но и возвращение к музыке Родиона Щедрина, которая когда-то звучала на его сцене.

Музыка и вдохновение

Родион Щедрин, комментируя возвращение своего произведения, отметил: «Музыка к балету „Конек-Горбунок“ – моя ранняя, очень ранняя работа. Это этапная, важная для моего творческого самоутверждения работа, которая определила многое в моей жизни». Композитор подчеркнул, что именно на этой партитуре он «поймал» неземную Жар-Птицу, Майю Плисецкую, которой и посвящено его сочинение.

Сохранение искренности

Щедрин также добавил: «Конечно, из сегодняшнего дня я вижу в своей юношеской работе многие наивности и несовершенства. Но партитура писалась искренне, честно и увлеченно. Это, полагаю, можно расслышать и ощутить ныне». Его слова перекликаются с известной строкой Андрея Вознесенского: «Не отрекусь от каждой строчки прошлой». Композитор выразил уверенность, что не намерен отказываться от своего творческого наследия.

Ожидания и радость творческого процесса

Щедрин завершил свои размышления чувством «предвкушения радости и творческого созидания», которое он испытывает в связи с новой интерпретацией своего произведения. Зрители могут ожидать незабываемое зрелище, наполненное эмоциями и высокохудожественным исполнением.

Купить билет на спектакль Конек-горбунок

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
22 октября среда
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 2400 ₽
23 октября четверг
19:00
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
от 2400 ₽

Фотографии

Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок Конек-горбунок

В ближайшие дни

Творческий вечер Ирины Муравьевой
0+
Творческий вечер
Творческий вечер Ирины Муравьевой
2 января в 19:00 Дом офицеров
от 1500 ₽
Собаки
12+
Драма
Собаки
24 сентября в 19:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 750 ₽
Ай-яй ревю
12+
Комедия Детский Цирк
Ай-яй ревю
28 сентября в 18:00 Лицедеи
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше