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Киноафиша Конёк-Горбунок

Спектакль Конёк-Горбунок

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Конёк-Горбунок» в ДК железнодорожников им. Пушкина, Самара

Приглашаем вас на незабываемое театральное путешествие в мир русской сказки с постановкой «Конёк-Горбунок» по мотивам знаменитой сказки Петра Ершова.

Сюжет

В центре сюжета — невероятные приключения Иванушки-дурака, которому везение и удача помогают преодолеть все преграды. На сцене оживут диковинные персонажи: волшебная Жар-птица, хитроумные царедворцы и удивительный помощник, готовый поддержать героя на каждом шагу его пути.

Режиссура и актерский состав

Спектакль поставил талантливый режиссёр Олег Скивко. В роли исполнителей задействованы: Сергей Трегубов, Марина Феофанова/Анна Попова, Анна Калганова/Жанна Якунина, Виталий Тимошкин, Виталий Сидоров/Никита Попов, Валерий Кожевников и Роман Поляков.

Интересные факты

Сказка «Конёк-Горбунок» была написана в XIX веке и стала классикой русской литературы. Она не только развлекает, но и несет в себе глубокие моральные уроки о доброте, смелости и вере в себя. Этот спектакль обещает стать ярким событием в театральной жизни Самары!

Не упустите шанс увидеть это волшебное представление, полное ярких эмоций и незабываемых впечатлений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 24 августа
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
12:00 от 300 ₽

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