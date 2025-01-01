Спектакль Конек-горбунок

Спектакль, созданный под руководством режиссёра Дмитрия Писарева, сохраняет красоту и своеобразие первоисточника, в том числе его юмор, философию и волшебные образы.
В этой яркой и захватывающей истории дети смогут насладиться неожиданными сюрпризами, а взрослые оценят интересные повороты событий и добрую иронию. Стихотворная форма и неповторимая образность произведения Ершова вдохновили создателей на музыкальное и пластическое решение спектакля.
«Конёк-Горбунок» в исполнении Молодёжного театра — это не просто сказка, а чудесатая небылица со смыслом. Это сказочная вселенная и бесконечный космос русского мира, который откроется перед вами на сцене.
В создании спектакля приняли участие талантливые художники и специалисты:
Не упустите возможность посетить этот волшебный спектакль, который оставит незабываемые впечатления и подарит вам частичку сказки в сердце!