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Конек-горбунок
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Спектакль Конек-горбунок

Постановка
Челябинский Молодежный театр 6+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Молодёжный театр рад пригласить зрителей в чудесный мир сказки по мотивам произведения Петра Ершова!

Спектакль, созданный под руководством режиссёра Дмитрия Писарева, сохраняет красоту и своеобразие первоисточника, в том числе его юмор, философию и волшебные образы.

В этой яркой и захватывающей истории дети смогут насладиться неожиданными сюрпризами, а взрослые оценят интересные повороты событий и добрую иронию. Стихотворная форма и неповторимая образность произведения Ершова вдохновили создателей на музыкальное и пластическое решение спектакля.

Что вас ждёт на спектакле?

«Конёк-Горбунок» в исполнении Молодёжного театра — это не просто сказка, а чудесатая небылица со смыслом. Это сказочная вселенная и бесконечный космос русского мира, который откроется перед вами на сцене.

Команда создателей

В создании спектакля приняли участие талантливые художники и специалисты:

  • Художник по костюмам: Елена Хохлович
  • Режиссёр по пластике: Варвара Зырянова
  • Музыкальный руководитель: Анна Розенберг
  • Художник по свету: Эдуард Труд
  • Автор фигурки, ставшей символом спектакля: художник росписи по дереву Ирина Хохлома

Не упустите возможность посетить этот волшебный спектакль, который оставит незабываемые впечатления и подарит вам частичку сказки в сердце!

Режиссер
Дмитрий Писарев
В ролях
Артем Прокудин
Дмитрий Хозин
Денис Саратников
Александр Зайцев
Андрей Гаврилюк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 26 октября
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