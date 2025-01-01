Спектакль Конек-горбунок

Молодёжный театр рад пригласить зрителей в чудесный мир сказки по мотивам произведения Петра Ершова!

Спектакль, созданный под руководством режиссёра Дмитрия Писарева, сохраняет красоту и своеобразие первоисточника, в том числе его юмор, философию и волшебные образы.

В этой яркой и захватывающей истории дети смогут насладиться неожиданными сюрпризами, а взрослые оценят интересные повороты событий и добрую иронию. Стихотворная форма и неповторимая образность произведения Ершова вдохновили создателей на музыкальное и пластическое решение спектакля.

Что вас ждёт на спектакле?

«Конёк-Горбунок» в исполнении Молодёжного театра — это не просто сказка, а чудесатая небылица со смыслом. Это сказочная вселенная и бесконечный космос русского мира, который откроется перед вами на сцене.

Команда создателей

В создании спектакля приняли участие талантливые художники и специалисты:

Художник по костюмам: Елена Хохлович

Елена Хохлович Режиссёр по пластике: Варвара Зырянова

Варвара Зырянова Музыкальный руководитель: Анна Розенберг

Анна Розенберг Художник по свету: Эдуард Труд

Эдуард Труд Автор фигурки, ставшей символом спектакля: художник росписи по дереву Ирина Хохлома

Не упустите возможность посетить этот волшебный спектакль, который оставит незабываемые впечатления и подарит вам частичку сказки в сердце!