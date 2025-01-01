Конек-горбунок. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Музыкально-литературное погружение в сказку

Загляните в сказку под звуки гобоя и фортепиано! Нас ждет уникальное музыкально-литературное представление, которое перенесет зрителей в волшебный мир героев Петра Ершова — Ивана и Конька-горбунка.

Звуки звезд и волшебные чудеса

Посреди ночного поля во ржи мы услышим, как звучат звезды — это будет «Лунный свет» Клода Дебюсси. Наше путешествие приведет нас к удивительным чудесам: ослепительная Жар-птица и громадная, страшная Чудо-юдо рыба-кит. На её хвосте сыр-бор шумит, а на спине стоит село.

Сказочные герои на большом экране

Не обойдется и без прекрасной Царь-девицы и счастливого конца. Но удастся ли Ивану выйти живым из кипящего котла с молоком? Все сказочные герои оживут на большом экране, где зрителей ждут красочные картины из песка, создаваемые прямо на глазах у публики.

Атмосфера народного волшебства

Добрый сказочник бодро заведет сказочный лад, а музыкальное сопровождение создаст атмосферу народного волшебства. Приглашаем вас в это незабываемое приключение, полное музыки и магии!