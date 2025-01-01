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Конек-горбунок. Музыкальная сказка с песочной анимацией
Билеты от 1200₽
Киноафиша Конек-горбунок. Музыкальная сказка с песочной анимацией

Конек-горбунок. Музыкальная сказка с песочной анимацией

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Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыкально-литературное погружение в сказку

Загляните в сказку под звуки гобоя и фортепиано! Нас ждет уникальное музыкально-литературное представление, которое перенесет зрителей в волшебный мир героев Петра Ершова — Ивана и Конька-горбунка.

Звуки звезд и волшебные чудеса

Посреди ночного поля во ржи мы услышим, как звучат звезды — это будет «Лунный свет» Клода Дебюсси. Наше путешествие приведет нас к удивительным чудесам: ослепительная Жар-птица и громадная, страшная Чудо-юдо рыба-кит. На её хвосте сыр-бор шумит, а на спине стоит село.

Сказочные герои на большом экране

Не обойдется и без прекрасной Царь-девицы и счастливого конца. Но удастся ли Ивану выйти живым из кипящего котла с молоком? Все сказочные герои оживут на большом экране, где зрителей ждут красочные картины из песка, создаваемые прямо на глазах у публики.

Атмосфера народного волшебства

Добрый сказочник бодро заведет сказочный лад, а музыкальное сопровождение создаст атмосферу народного волшебства. Приглашаем вас в это незабываемое приключение, полное музыки и магии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 октября
Соборная палата Москва, Лихов пер., 6, стр. 1
13:00 от 1200 ₽

В других городах

Рязань, 21 сентября
Рязанский дворец молодежи Рязань, пл. 50-летия Октября, 1
12:00 от 1200 ₽
Воронеж, 3 ноября
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
18:00 от 1200 ₽
Екатеринбург, 11 ноября
Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» Екатеринбург, пл. Субботников, 1
18:00 от 1200 ₽
Пермь, 12 ноября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
18:00 от 1200 ₽

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