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Конек-горбунок, или Чудеса да и только
Билеты от 800₽
Киноафиша Конек-горбунок, или Чудеса да и только

Спектакль Конек-горбунок, или Чудеса да и только

Камерный кукольный спектакль
Постановка
Детский театр «А-Я» 6+
Режиссер Вячеслав Еременко
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Скоморошья забава: театральный праздник для всей семьи

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, который обещает стать ярким событием театральной осени! Это постановка, полная песен, плясок и народных прибауток, завлечет зрителей всех возрастов.

Сказочное вдохновение

Спектакль основан на знаменитой сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок». В ней рассказывается о старике, который жил в селе с тремя сыновьями: старшим — умным и крепким, средним — не слишком талантливым, и младшим — дурачке. Каждому из сыновей предстоит пройти свой путь, полный приключений и испытаний.

Яркие моменты

Это не просто спектакль, а настоящая феерия эмоций. Зрители смогут насладиться зажигательными танцами и мелодиями, которые создадут атмосферу веселья и радости. Каждый номер наполнен энергией, а каждая сцена — жизнью.

Что нужно знать

Спектакль подходит для семейного просмотра. Рекомендуется заранее бронировать билеты, так как ожидается высокий интерес со стороны зрителей. Погружение в мир народных сказок и традиций подарит незабываемые впечатления!

Не упустите шанс стать частью этого волшебного представления! Ждем вас!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Детский театр «А-Я» Москва, Петровский пер., 5, стр. 9
17:00 от 800 ₽

Фотографии

Конек-горбунок, или Чудеса да и только Конек-горбунок, или Чудеса да и только Конек-горбунок, или Чудеса да и только

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