Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Конец света, моя любовь
Киноафиша Конец света, моя любовь

Спектакль Конец света, моя любовь

Постановка
Скороход 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по произведениям Аллы Горбуновой

«Конец света, моя любовь» — это драма, основанная на произведениях Аллы Горбуновой, которая рассказывает о закате юности и столкновении с реальностью. В этом спектакле присутствует тема вечной борьбы между надеждами и разочарованиями, поисками смысла в мире, который кажется поглощенным хаосом.

О содержании

Вдохновленные произведениями Аллы Горбуновой, создатели спектакля переносит зрителей в атмосферу «сгоревшей юности» — в моменты, когда идеалы рушатся, а жизнь становится не такой, как ожидали. Эта история о любви, горечи утрат и последней попытке понять, что же было важным в прошлом и что остается в будущем.

«Конец света, моя любовь» — это спектакль о том, как меняются люди и чувства, как на фоне боли и разочарования можно все-таки найти свет в конце туннеля. Это драма, которая заставляет задуматься о времени, о молодости, любви и невозможности вернуться назад.

Режиссер
Борис Павлович
В ролях
Ангелина Засенцева
Юлия Захаркина
Яна Савицкая

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 октября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Квест «Гравити Фолз»
6+
Иммерсивный
Квест «Гравити Фолз»
1 декабря в 15:50 «Взаперти» в Соляном
от 5600 ₽
Квест «Иллюзия обмана»
6+
Иммерсивный
Квест «Иллюзия обмана»
5 октября в 15:20 «Взаперти» в Соляном
от 6700 ₽
Квест «Побег из Алькатраса Kids!»
6+
Перформанс Иммерсивный
Квест «Побег из Алькатраса Kids!»
12 ноября в 11:20 «Взаперти» на Стахановцев, 21
от 7800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше