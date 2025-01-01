Спектакль Конец света, моя любовь

Спектакль по произведениям Аллы Горбуновой

«Конец света, моя любовь» — это драма, основанная на произведениях Аллы Горбуновой, которая рассказывает о закате юности и столкновении с реальностью. В этом спектакле присутствует тема вечной борьбы между надеждами и разочарованиями, поисками смысла в мире, который кажется поглощенным хаосом.

О содержании

Вдохновленные произведениями Аллы Горбуновой, создатели спектакля переносит зрителей в атмосферу «сгоревшей юности» — в моменты, когда идеалы рушатся, а жизнь становится не такой, как ожидали. Эта история о любви, горечи утрат и последней попытке понять, что же было важным в прошлом и что остается в будущем.

«Конец света, моя любовь» — это спектакль о том, как меняются люди и чувства, как на фоне боли и разочарования можно все-таки найти свет в конце туннеля. Это драма, которая заставляет задуматься о времени, о молодости, любви и невозможности вернуться назад.