Конец лета
Постановка
Театр драмы им. Горького
Продолжительность 3 часа с одним антрактом

О спектакле

Конец лета: постановка Анны Трояновой по пьесе «Август: графство Осейдж»

Постановка режиссера Анны Трояновой «Конец лета» представляет собой интерпретацию пьесы современного американского драматурга Трейси Леттса «Август: графство Осейдж». Спектакль посвящен поиску света в доме, который погружён в мрак душевных тайн и семейных конфликтов.

Сюжет

В центре событий — пропажа отца семейства Вестона, которая становится катализатором для сбора всей семьи под одной крышей. За столом встречи присутствуют нанятая служанка индейского происхождения и тяжело больная жена. Печальное известие вызывает переплетение судеб, старых обид и неразрешённых конфликтов.

В условиях невыносимой летней жары и при опущенных тяжелых черных портьерах члены семьи начинают выносить на поверхность свои грязные секреты. Каждый из них вынужден взглянуть на себя и осознать свои грехи. Атмосфера обостряется до предела, и вскоре становится ясно: единственный выход — уйти.

Персонажи и их судьбы

После долгих споров и внутренних терзаний, семья решает покинуть дом, показав трагедию своей жизни. По мере разв unfold шения событий, каждый персонаж уступает место следующему. В конечном итоге в доме остаются только Виолетта, ожидающая смерти, и Джоанна, роль которой воспринимается как добрый дух этого места, корни которого уходят гораздо глубже, чем простая семья Вестонов.

Они уходят в пространство, где конец и начало пересекаются. Конец лета не становится символом смерти — он указывает на возрождение, обещая, что в будущем лето снова обновится, ведь любовь никогда не заканчивается!

