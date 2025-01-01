В театре состоится долгожданная премьера спектакля «Это не пьеса, это поэма. Просто любовь. Тысяча первое признание в любви Казанове», вдохновленная творчеством Марины Цветаевой. Главные роли исполнят семидесятилетний Казанова и юная Франциска, что придаст постановке уникальный драматургический контекст.
Пьеса состоит из стихотворного диалога между двумя персонажами, в котором каждое слово наполнено глубокими чувствами и эмоциями. Как заметила Ника Косенкова, режиссер спектакля, «стихотворение нужно пропеть, как сонату. Знаки – ноты». Это утверждение послужило ей путеводной нитью в работе над постановкой, обеспечивая гармоничное сочетание текста и музыки.
