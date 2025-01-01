«Это не пьеса, это поэма» — премьера моноспектакля о любви Казановы в Ростове-на-Дону

В театре состоится долгожданная премьера спектакля «Это не пьеса, это поэма. Просто любовь. Тысяча первое признание в любви Казанове», вдохновленная творчеством Марины Цветаевой. Главные роли исполнят семидесятилетний Казанова и юная Франциска, что придаст постановке уникальный драматургический контекст.

Поэтический диалог и музыкальность

Пьеса состоит из стихотворного диалога между двумя персонажами, в котором каждое слово наполнено глубокими чувствами и эмоциями. Как заметила Ника Косенкова, режиссер спектакля, «стихотворение нужно пропеть, как сонату. Знаки – ноты». Это утверждение послужило ей путеводной нитью в работе над постановкой, обеспечивая гармоничное сочетание текста и музыки.

Интересные факты о спектакле

Спектакль представляет собой не просто театральную постановку, а своеобразный музыкальный опыт, где стихотворный текст звучит в унисон с музыкальным сопровождением.

В качестве музыкального оформления используются произведения классических композиторов, что создает атмосферу эпохи Казановы.

Ника Косенкова, известная своими экспериментальными постановками, обещает зрителям увлекательное путешествие в мир эмоций и поэзии.

Приглашаем на премьеру!

Не упустите возможность стать свидетелем этой уникальной встречи поколений и прочувствовать всю глубину человеческих чувств. Премьера состоится в ближайшие дни. Билеты уже в продаже!