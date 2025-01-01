Меню
Конец каникул
Киноафиша Конец каникул

Конец каникул

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Захватывающая музыкальная ночь в Казани

18 ноября в Казани пройдет уникальное мероприятие, объединяющее лучшие музыкальные выступления. В программе – выступления таких артистов, как Sofia Rodina, Kirill Shapovalov, а также музыкальные проекты CPSL (live) и Janea (live band). Это событие обещает стать ярким акцентом осеннего театрального сезона.

Открытие вечера

На сцене выступит Sofia Rodina, известная своими мелодичными композициями, которые сочетат классические элементы с современными звучаниями. Ее выступления всегда наполнены глубиной и эмоциями, которые способны затронуть сердце каждого зрителя.

Зажигательные ритмы

Не оставит равнодушными поклонников и Kirill Shapovalov, заряжающий энергией своими оригинальными аранжировками. Его музыкальный стиль – это смесь попа, рока и электронной музыки, что сделает вечер динамичным и запоминающимся.

Живое звучание

В заключение в программе выступления CPSL и Janea, каждый из которых представит свои уникальные музыкальные номера. CPSL привнесет элементы импровизации, а Janea поразит зрителей своим живым инструментальным сопровождением.

Не упустите шанс

Такое событие нельзя пропустить! Это отличная возможность погрузиться в атмосферу живой музыки и общения с артистами. Приходите и наслаждайтесь незабываемым вечером в самом сердце Казани! Билеты уже в продаже.

Расписание

