Невероятные хиты группы «Конец Фильма» на концерте в Петербурге

Группа «Конец Фильма» — это не только известные хиты, такие как «Кто такая Элис?» и «Юность в сапогах», звучавшие в сериале «Солдаты», но и уникальные моменты общения с фанатами. Обладая 25-летней историей, команда продолжает радовать своих поклонников новыми песнями и живыми выступлениями.

Музыкальная программа

На концерте вас ждут такие композиции, как «Ночь, одиночество», «Весна», «Новый день» и многие другие. Каждое выступление — это не просто концерт, а настоящий праздник музыки и позитива.

Общение с артистом

Вы также сможете пообщаться с лидером группы Евгением Феклистовым. Он пройдет на сцену, чтобы ответить на ваши вопросы и порадовать зрителей своим остроумным юмором. Это уникальная возможность стать частью атмосферы живого шоу.

Фото и автограф-сессия

После окончания концерта вас ждет фото- и автограф-сессия. Не упустите шанс запечатлеть незабываемые моменты и получить автограф вашего любимого артиста.

«Конец Фильма» еще впереди! Ждем вас на концерте!