Концерты русской духовной музыки Великого поста
6+
Возраст 6+

О концерте

Великий пост: духовные концерты Мужского ансамбля Свято-Троицкого кафедрального собора

Мужской ансамбль Свято-Троицкого кафедрального собора возвращает традицию великопостных концертов, которые стали популярными в России в конце XIX — начале XX века. Эти мероприятия организовывались в период Великого поста, когда светские развлечения были ограничены, и стали настоящим вдохновением для тех, кто искал духовного обогащения.

На концерте прозвучат традиционные церковные песнопения, призывающие к покаянию и очищению. Это уникальная возможность не только насладиться глубокой музыкой, но и соприкоснуться с богатым культурным наследием Русской православной церкви.

Цели и задачи концерта

Концерт направлен на сохранение исполнительской традиции мужского хорового пения и на популяризацию духовной музыкальной культуры. Каждый номер программы подчеркнет уникальность песнопений Великого поста, которые обладают неповторимым мелодическим и эмоциональным содержанием.

Приходите на концерт, чтобы прикоснуться к величию духовной музыки и насладиться атмосферой, пропитанной глубокими размышлениями о душе и жизни.

В других городах
Март
9 марта понедельник
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
6 марта в 20:30 Звезды сошлись
от 800 ₽
Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
27 марта в 19:30 Nebar. Perm
от 990 ₽
От Барокко до Пьяццоллы
6+
Классическая музыка
От Барокко до Пьяццоллы
14 апреля в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 750 ₽
