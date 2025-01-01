Концерты памяти… 10 лет без Васили…

Вечер памяти Васили Фаттаховой

Вот уже 10 лет прошло с тех пор, как ушла из жизни замечательная и любимая певица, заслуженная артистка двух братских республик — Башкортостана и Татарстана — Василя Разифовна Фаттахова. В этот вечер коллеги, друзья и родные певицы соберутся вспомнить ее творчество и почтить ее память.

Концерт в честь любимой артистки

На мероприятии зрители смогут насладиться ее лучшими и самыми любимыми песнями. Артисты, выступающие в этот вечер, поделятся воспоминаниями о Василисе и расскажут о ее творческом пути, а также о закулисных беседах среди коллег.

Участники вечера

В концерте примут участие:

Назифа Кадырова

Фарида и Роберт Тимербаевы

Ландыш Нигматжанова

Группа Айфара

ДЖ Радик и Айрат Сафин

Гульназ Сираева

Рамиль и Рамиля Хайрутдиновы

Рамиль Галимзянов

И многие другие

Ведущий вечера

Ведущим вечера станет Фирдат Галиев, который создаст атмосферу тепла и уюта, позволяя всем присутствующим ощутить дух праздника и ностальгии.

Приходите и разделите с нами воспоминания о великой певице в теплой атмосфере ее любимых зрителей!