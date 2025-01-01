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Концерты памяти… 10 лет без Васили…
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Концерты памяти… 10 лет без Васили…

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О концерте/спектакле

Вечер памяти Васили Фаттаховой

Вот уже 10 лет прошло с тех пор, как ушла из жизни замечательная и любимая певица, заслуженная артистка двух братских республик — Башкортостана и Татарстана — Василя Разифовна Фаттахова. В этот вечер коллеги, друзья и родные певицы соберутся вспомнить ее творчество и почтить ее память.

Концерт в честь любимой артистки

На мероприятии зрители смогут насладиться ее лучшими и самыми любимыми песнями. Артисты, выступающие в этот вечер, поделятся воспоминаниями о Василисе и расскажут о ее творческом пути, а также о закулисных беседах среди коллег.

Участники вечера

В концерте примут участие:

  • Назифа Кадырова
  • Фарида и Роберт Тимербаевы
  • Ландыш Нигматжанова
  • Группа Айфара
  • ДЖ Радик и Айрат Сафин
  • Гульназ Сираева
  • Рамиль и Рамиля Хайрутдиновы
  • Рамиль Галимзянов
  • И многие другие

Ведущий вечера

Ведущим вечера станет Фирдат Галиев, который создаст атмосферу тепла и уюта, позволяя всем присутствующим ощутить дух праздника и ностальгии.

Приходите и разделите с нами воспоминания о великой певице в теплой атмосфере ее любимых зрителей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 28 января
Миякинский РДК Уфа, Миякинский р-н, с. Киргиз-Мияки, Ленина, 28
19:00 от 1000 ₽
Уфа, 29 января
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
19:00 от 800 ₽

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