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Концертный хор Санкт-Петербурга, В.Беглецов
Киноафиша Концертный хор Санкт-Петербурга, В.Беглецов

Концертный хор Санкт-Петербурга, В.Беглецов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00

В ближайшие дни

Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
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Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
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U Like. Мировые хиты и саундтреки акапелла
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Неоклассика
U Like. Мировые хиты и саундтреки акапелла
26 июля в 19:00 Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского
от 1200 ₽
Съёмки «Абумистический»
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27 июля в 18:30 Stage Standup Club
от 3500 ₽
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