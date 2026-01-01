Одноактные балеты на музыку Игоря Стравинского в Мариинском театре

В Мариинском театре вас ждут три захватывающих одноактных балета на музыку Игоря Стравинского: «Концертные танцы», «Игра в карты» и «Поцелуй феи». Каждое из этих произведений уникально и описывает различные аспекты человеческих взаимоотношений через танец.

Концертные танцы

Исполнители:

Дирижер: Арсений Шупляков

Мей Нагахиса

Алексей Тимофеев

Халид Мардини

Анна Смирнова

Елена Лыскова

Продолжительность: 25 минут

Балет «Концертные танцы» впервые прозвучал в 1942 году, но его хореографическая жизнь началась лишь когда compositor Игорь Стравинский предложил Джорджу Баланчину создать балет на эту музыку. Хотя Стравинский считал, что «Концертные танцы» не были задуманы для танца, хореография показала обратное.

Хореограф Александр Сергеев отмечает, что основная идея спектакля — соревнование. «Это соревнование солистов друг с другом, тем более, что для меня важна музыка, энергетика и хореография», — говорит он. В процессе репетиций спектакль обрел и психологическую составляющую, глубже раскрывающую отношения между танцорами.

Игра в карты

Исполнители:

Дирижер: Арсений Шупляков

Дама: Александра Хитеева

Король: Роман Малышев

Джокер: Максим Изместьев

Друзья Короля: Артем Келлерман, Ярослав Пушков, Биборка Лендваи, Шамала Гусейнова

Продолжительность: 25 минут

Балет «Игра в карты», поставленный Джорджем Баланчином, ушел от стереотипов карточных игр, сосредоточившись на взаимоотношениях между тремя главными героями: Дамой, Королем и Джокером. В этом произведении применяется минимализм и геометрия, вдохновленные полотнами Ротко.

Современные технологии, включая видеодизайн и световые эффекты, преобразуют сцену, а звезды Мариинского театра привносят в спектакль свой уникальный талант. Эта работа не просто о карточных играх, а о динамизме отношений и человеческом достоинстве.

Поцелуй феи

Исполнители:

Дирижер: Арсений Шупляков

Юноша: Александр Сергеев

Фея I: Оксана Скорик

Фея II: Кристина Шапран

Фея III: Анастасия Лукина

Фея IV: Сослан Кулаев

Невеста: Елена Свинко

Юноши: Наиль Еникеев, Эльдар Янгиров

Продолжительность: 45 минут

Балет «Поцелуй феи» основан на сюжете Андерсена и представляет собой музыкальное homage Чайковскому. В своей интерпретации хореограф Максим Петров обошел стороной многие оригинальные детали, добавив современные элементы, такие как мобильный телефон и стильная одежда.

Четыре феи, присутствующие в спектакле, играют ключевую роль, но не обязательно подтверждают успешность поисков героя. Какой из них станет проводником в «страну вне времени и пространства», мы узнаем, когда фейный поцелуй достигнет своего героя. Это — загадочная карта в театральном игровом пространстве.