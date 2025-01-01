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Концертная программа Уральского русского народного хора
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Концертная программа Уральского русского народного хора

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О концерте/спектакле

Концертная программа Уральского русского народного хора

Приглашаем вас на незабываемый фолк-концерт Уральского русского народного хора, который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это уникальное событие позволит вам погрузиться в атмосферу традиционной русской культуры, наполненной яркими эмоциями и мелодиями.

Что вас ждет на концерте?

Участники хора представят разнообразные номера, включая как известные народные песни, так и современные обработки фольклорных мелодий. Каждое выступление станет настоящим путешествием в мир русского искусства, где зрители смогут насладиться не только музыкой, но и хореографическими элементами.

Интересные факты о хоре

  • Уральский русский народный хор был основан в 1936 году и с тех пор стал одним из самых известных коллективов России.
  • Хор активно участвует в международных фестивалях, представляя богатое наследие русской народной музыки.
  • В репертуаре хора — более 200 произведений, отражающих разнообразие народной культуры Урала.

Как приобрести билеты?

Билеты можно приобрести на сайте центра или в кассе. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о месте, так как подобные мероприятия всегда вызывают большой интерес у зрителей.

Не упустите шанс прикоснуться к богатству русской народной культуры и провести вечер в компании талантливых исполнителей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 1 ноября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
18:00 от 800 ₽

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