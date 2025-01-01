Концертная программа Уральского русского народного хора

Приглашаем вас на незабываемый фолк-концерт Уральского русского народного хора, который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это уникальное событие позволит вам погрузиться в атмосферу традиционной русской культуры, наполненной яркими эмоциями и мелодиями.
Участники хора представят разнообразные номера, включая как известные народные песни, так и современные обработки фольклорных мелодий. Каждое выступление станет настоящим путешествием в мир русского искусства, где зрители смогут насладиться не только музыкой, но и хореографическими элементами.
Билеты можно приобрести на сайте центра или в кассе. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о месте, так как подобные мероприятия всегда вызывают большой интерес у зрителей.
Не упустите шанс прикоснуться к богатству русской народной культуры и провести вечер в компании талантливых исполнителей!