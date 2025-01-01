Меню
Концертная программа симфонической музыки
Концертная программа симфонической музыки

Концертная программа симфонической музыки

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с произведениями XX века

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением дирижера Филиппа Чижевского и народного артиста России Вадима Репина (скрипка) представят программу, включающую ключевые произведения XX века.

Жемчужины репертуара

В концерте прозвучит пронзительный скрипичный концерт Альбана Берга «Памяти ангела», написанный в память о юной Манон Гропиус. Это произведение трогает своей глубиной и эмоциональностью, являясь настоящим реквиемом.

Также в программе будет представлена Четвертая симфония Дмитрия Шостаковича. Это сочинение знаменует собой переход композитора к трагедийному симфонизму, отражая общественное напряжение и дух времени.

Значение вечера

Этот вечер станет уникальной встречей с произведениями, которые отражают духовные искания своего времени: от личной трагедии у Берга до масштабных общественных тем у Шостаковича.

Исполнение таких сложных партитур одним из ведущих оркестров страны под руководством яркого дирижера и с участием легендарного скрипача обещает стать значимым событием в музыкальной жизни города.

Январь
24 января суббота
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 4000 ₽

Концертная программа симфонической музыки Концертная программа симфонической музыки

