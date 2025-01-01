Грандиозный концерт Воронежского академического симфонического оркестра

Воронежский академический симфонический оркестр под управлением народного артиста РФ Владимира Вербицкого готовит для своих зрителей незабываемую программу. В первом отделении вечера прозвучит знаменитый Пятый фортепианный концерт Бетховена, известный как «Император». Это произведение поражает своим масштабом и торжественностью, и его исполнение станет настоящим подарком для ценителей классической музыки.

Концерт будет представлен лауреатом международных конкурсов Филиппом Копачевским, который внесет свою уникальную интерпретацию в это величественное произведение.

Музыка Оливье Мессиана

Второе отделение концерта будет посвящено мистической «Турангалиле-симфонии» французского композитора Оливье Мессиана. Это произведение наполнено загадкой и тонкими музыкальными образами, что делает его особенно привлекательным для слушателей.

Краткая справка о ВАСО

Воронежский академический симфонический оркестр был основан в 1925 году. Он является последовательным пропагандистом классического наследия как русской, так и зарубежной музыки. ВАСО часто выступает как первый исполнитель выдающихся произведений современных авторов.

Оркестр гордится своими достигнутыми художественными успехами, среди которых циклы, в рамках которых были исполнены все симфонии величайших композиторов, таких как Бетховен, Брамс, Чайковский, Рахманинов, Шостакович и Прокофьев.